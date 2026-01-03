„Maduro era un dictator scârbos, Ceaușescu al Americii de Sud, care și-a înfometat și ucis populația, dar asta nu justifică sub nicio formă intervenția americană”, a subliniat Adamescu.

Potrivit acestuia, acceptarea unei astfel de intervenții ar putea crea precedente periculoase în relațiile internaționale. „Dacă ai impresia că răpirea unui lider străin e justificată, înseamnă că erai de acord și ca Putin să-l răpească/lichideze pe Zelenski, sau ca Xi să facă același lucru cu președintele Taiwanului”, a adăugat el.

Adamescu consideră că Statele Unite continuă să fie un actor destabilizator pe scena politică mondială, ridicând semne de întrebare asupra încrederii în alianța cu Washingtonul. „SUA e un factor destabilizant în lume în care nimeni cu toate țiglele pe cap nu poate avea încredere. Care va fi reacția noastră când americanii vor ocupa Groenlanda?”, a avertizat politologul.

Într-o ipoteză controversată, Adamescu a adus în discuție posibilitatea unei intervenții americane în Groenlanda, teritoriu autonom sub suveranitatea Danemarcei.

Un astfel de scenariu, avertizează politologul, ar putea provoca reacții internaționale mult mai dure decât cele generate de intervenția din Venezuela.

„Au existat cu siguranță discuții în Consiliul pentru Afaceri Externe al UE despre reacția UE în cazul unei astfel de mișcări. Reacțiile ar fi mult mai puternice decât ce vedem acum referitor la Venezuela, iar Trump ar fi contestat puternic și intern, din partea majorității senatorilor republicani, pe lângă cei democrați.”,