Încă două state s-au oferit să acorde sprijin României pentru a se apăra de drone, anunță Nicușor Dan

Încă două state s-au oferit să acorde sprijin României pentru a se apăra de drone

Încă două state, Portugalia și Slovacia, s-au alăturat eforturilor internaționale de sprijinire a României în apărarea împotriva dronelor. Anunțul a fost făcut joi de președintele Nicușor Dan, în urma unei întâlniri desfășurate la NATO.

”În cursul întâlnirii de dimineaţă de la NATO, mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone.

Deci, am avut la început Statele Unite şi Franţa, după februarie, la NATO, au mai fost Italia şi Spania şi acum s-au adăugat, în urma întâlnirii de azi dimineaţă, s-au adăugat Portugalia şi Slovacia”, a transmis Nicușor Dan, la Bruxelles.

El a precizat că sprijinul este de natură tehnică și că autoritățile române așteaptă ca echipamentele să ajungă cât mai curând.

Ce spune Nicușor Dan, după primele discuții de la Bruxelles

Unul dintre punctele de pe lista consiliului de la Bruxelles este bugetul. Nicușor Dan a explicat ce s-a discutat în prima zi și care ar urma să fie impactul asupra României.

„Aici suntem într-un proces de agregare a poziţiilor diferitor state şi sunt foarte bucuros să vă anunţ că, în urma muncii colegilor noştri de aici de la Reprezentanţă, cele 16 state sub coordonarea României aşa numiţii ”Prieteni ai Coeziunii” au o poziţie comună, şi, pentru armonizarea acestei poziţii, acum la ora 5 o să avem întâlnire a acestor 16 state, astfel încât să mergem cu o poziţie comună în interiorul Consiliului, această discuţie pe buget.

Vrem ca pe acest Pilon 1 de coeziune şi politică agricolă să rămână sume consistente, România tot timpul a dorit asta şi în ceea ce priveşte Pilonul 2 de competitivitate, după cum ştiţi, aici am dorit dintotdeauna ca bineînţeles să existe o competiţie adevărată pe competitivitate dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre ţările mai dezvoltate şi să vină spre ţările mai puţin dezvoltate şi pentru moment s-a obţinut că, cu banii din acest fond de competitivitate, să se stimuleze întreg lanţul valoric, astfel încât şi cei care oferă componente pentru produsul final să poată să fie stimulaţi”, a mai declarat președintele.

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care critică acțiunile Rusiei în Europa

În același timp, Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care își reafirmă hotărârea de a apăra securitatea și integritatea statelor membre ale Uniunii Europene împotriva provocărilor hibride rusești.

Deputații au transmis un mesaj clar de solidaritate cu țări precum România, Estonia și Letonia, subliniind sprijinul continuu pentru Ucraina.