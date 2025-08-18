Însoțit de familia sa, Nicușor Dan a mers la Roșia Montană. Președintele României a fost surprins în timp ce vorbește cu un grup de oameni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Adoptă o casă la Roșia Montană.

Amintim că Nicușor Dan a publicat duminică, 17 august 2025, un videoclip de peste un minut în care prezenta câteva dintre locurile vizitate împreună cu familia sa. De asemenea, șeful statului nu a participat vineri, 15 august, la ceremoniile de la Constanța de Ziua Marinei, aceasta fiind prima dată după mai bine de un deceniu când comandantul suprem al Armatei române face acest lucru.

În schimb, președintele României a fost în vacanță pe Valea Sâmbetei. El a participat la slujba de Sfânta Maria la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, loc asociat cu părintele Arsenie Boca.