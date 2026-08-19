Cu cine se va întâlni Nicușor Dan pe 20 august

La masa discuțiilor sunt prezenți Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul interimar al României, Sorin Grindeanu, liderul PSD, Dominic Fritz, președintele USR și Kelemen Hunor, președintele UDMR. Executivul este reprezentat la această ședință de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Principala temă pe ordinea de zi este evaluarea strictă a tuturor proiectelor de investiții și reforme asumate prin PNRR, în condițiile în care calendarul oficial impune ca 31 august 2026 să fie data-limită pentru finalizarea jaloanelor și a obiectivelor finanțate prin acest mecanism european.

Noua Lege a salarizării – o miză de 770 de milioane de euro

Discuțiile vor viza și Legea salarizării bugetarilor, unul dintre jaloanele importante din PNRR. Amintim că, pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat spre consultare noua variantă a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea.

Pe 21 iulie, Curtea de Apel București a suspendat procedura de consultare publică organizată de Ministerul Muncii pentru noul proiect al legii salarizării bugetarilor. Decizia nu este definitivă. În acest moment, proiectul este la Bruxelles pentru o analiză preliminară.

Termenul-limită pentru adoptarea în Parlament a noii Legi a salarizării este 31 august. În caz contrar, România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.



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