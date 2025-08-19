„Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială – orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial. Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei. Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii”, a transmis Nicușor Dan, aflat încă în vacanță.

El consideră că sancțiunile contra Rusiei trebuie păstrate și chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace, doar că nu este clar ce va trebui să cedeze Ucraina pentru un astfel de acord.

„Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți. România va continua să sprijine acest efort. România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA – aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a conchis șeful statului.

Pe 15 august, Trump și Putin au negociat mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, în absența lui Zelenski.

Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”.

După câteva ore, Zelenski a anunțat că a fost chemat de Trump și va merge la Washington ca să discute încheierea războiului. Luni, 18 august, discuțiile dintre cei doi au durat aproximativ o oră și jumătate, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile negocierilor și nu se știe ce s-a stabilit.

Donald Trump nu a ascuns că își dorește Premiul Nobel pentru Pace și și-a legat ambiția direct de războiul din Ucraina, susținând că poate obține un acord care să pună capăt conflictului. Deocamdată, însă, un astfel de acord este departe de a fi realizat, iar detaliile privind eventualele concesii sau costuri teritoriale ale Ucrainei rămân necunoscute.

