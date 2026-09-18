Președintele României, Nicușor Dan, va participa vineri, 18 septembrie 2026, la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, la invitația omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, informează News. Evenimentul reunește lideri din opt țări ale regiunii carpatice și alți actori relevanți pentru cooperarea regională.

Șeful statului român a ajuns deja în Suceava, joi seară, unde a avut o serie de întâlniri înainte de a pleca spre Ucraina vineri dimineață.

Nicușor Dan a vizitat Mănăstirea Dragomirna, unde s-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

„Suntem în drum spre Ucraina și am aterizat la Suceava. Fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinției Sale. De asemenea, vreau să mă văd la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încerc să înțeleg realitățile. Pur și simplu vreau să înțeleg mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele, dacă putem să-i ajutăm cu ceva”, a declarat președintele României.

În cadrul summitului, liderii prezenți, inclusiv președintele României, vor deschide lucrările Forumului Economic Carpatic, unul dintre evenimentele conexe ale reuniunii.

Alte activități din marja summitului includ Forumul Tinerilor, întâlniri ale autorităților locale și discuții pe teme de cooperare culturală și protecția mediului.

Potrivit Administrației Prezidențiale, obiectivul principal al Inițiativei pentru Integrare Carpatică este de a coordona eforturile de dezvoltare economică a regiunii, atragerea investițiilor, promovarea patrimoniului cultural și natural, precum și consolidarea coeziunii între țările participante: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina.

În cadrul intervenției sale, Nicușor Dan va sublinia importanța strategică a României în această inițiativă, având în vedere că țara deține cel mai lung segment al Munților Carpați, care reprezintă peste jumătate din suprafața lanțului montan la nivel european.

„Preşedintele Nicuşor Dan va accentua în cadrul reuniunii faptul că România deţine cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafaţa totală a acestui lanţ muntos la nivel european, având, în concordanţă, un profil solid şi activ în cooperarea regională”, arată Administraţia Prezidenţială.

Totodată, președintele va pune accent pe necesitatea unei colaborări eficiente și integrate între statele participante, cu scopul de a genera beneficii concrete pentru comunitățile locale, de a stimula investițiile și schimburile economice și de a valorifica resursele existente în vederea unui viitor european comun.

Conform presei locale, președintele a ajuns la Suceava cu un avion Spartan, aterizând pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Salcea.

De acolo, a fost transportat într-o coloană oficială către Mănăstirea Dragomirna.