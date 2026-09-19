Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca şi Groenlanda care conferă SUA „control permanent” asupra securităţii Groenlandei şi împiedică orice adversar al Statelor Unite să aibă o prezenţă militară pe insulă, au informat CNN și Bloomberg.

„Statele Unite ale Americii au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei şi Groenlanda, care conferă Statelor Unite control permanent asupra securităţii şi asupra tuturor celorlalte necesităţi din Groenlanda, răspunzând pe deplin TUTUROR numeroaselor noastre preocupări. Statele Unite NU vor suporta NICIUN COST!”, a scris Trump pe Truth Social, numind ulterior înţelegerea un acord „pe durată nelimitată”.

„În plus, de acum înainte, niciun adversar al SUA nu va putea avea VREODATĂ o bază în Groenlanda, o prezenţă militară în Groenlanda sau să facă investiţii sensibile în Groenlanda fără aprobarea noastră expresă, în scris”, a afirmat Trump.

El a adăugat că SUA vor începe „imediat” să-şi construiască propria „prezenţă militară importantă” şi vor colabora cu locuitorii Groenlandei, teritoriu danez, pentru „dezvoltarea şi construcţia” acesteia.

Statele Unite, Groenlanda şi Danemarca ar urma să semneze săptămâna viitoare, cu ocazia Adunării Generale a ONU, un acord privind „consolidarea securităţii în regiunea arctică şi a Atlanticului de Nord”, a anunţat biroul premierului danez într-un comunicat.

„Mă bucur că suntem pe punctul de a încheia un acord important pentru Groenlanda, Regatul Danemarcei şi Statele Unite”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen, adăugând că acordul va fi „important şi pentru NATO şi Europa”. Ea a precizat, de asemenea, că acordul „recunoaşte suveranitatea şi integritatea teritorială a Regatului şi dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că „acordul recunoaşte interesele Groenlandei şi locul nostru în cooperarea internaţională”, adăugând: „Este în beneficiul nostru, al tuturor”. Acordul, după semnare, va trebui să parcurgă procedurile parlamentare.

Un oficial american a declarat că înţelegerea include pentru SUA „drepturi permanente de acces, de amplasare a bazelor şi de survol” pe insulă. Acordul împiedică ţările care nu sunt membre NATO, inclusiv China şi Rusia, să deţină o bază sau să trimită trupe în Groenlanda, a declarat oficialul, adăugând că acesta garantează existenţa „mecanismelor necesare pentru prevenirea investiţiilor în sectoare sensibile”.

Reamintim că Rusia şi-a extins timp de mai multe decenii prezenţa militară în regiunea arctică, iar China şi-a intensificat prezenţa în zonă. Secretarul de stat Marco Rubio a afirmat într-un comunicat că acordul „răspunde permanent şi pe deplin preocupărilor noastre de securitate naţională în Groenlanda”.

La începutul acestui an, Trump a insistat în repetate rânduri asupra importanţei ca Statele Unite să obţină Groenlanda din motive de securitate naţională, însă discuţiile pe această temă dispăruseră în mare parte din spaţiul public în ultimele luni.