Exploziile din Ucraina au fost filmate de românii aflați chiar la Isaccea, pe cheiul bacului pe care-l așteptau să traverseze dinspre Orlovka. În același timp, imagini dramatice au fost surprinse la câțiva zeci de metri de locul unde a lovit o dronă, de asemenea, un român fiind protagonistul acestora.

În imaginile publicate pe YouTube, surprinse din România, cel care filmează e auzit când spune: „I-auzi-o ia, i-auzi drona, i-auzi drona, tată”. Un alt bărbat spune și el: „Ia uite, mai vine una!”

„Băi, atenție, o bubuie acum, fraților! Acum îi dă, acum îi dă, aicea, la Orlovka!”, e auzit cel care filmează și aproape imediat pe filmare se vede explozia din portul ucrainean.

„Băă, nu vă jucați, băi băiatule, că e lângă Isaccea. Bă, ești nebun la cap!? Băi, trebuia să o dea și aicea, mari nemernici. Hai să-i dăm drumu și noi, acasă! Băi băiatule, drept în punctul slab le-a dat!”, spune bărbatul, vizibil marcat de exploziile de pe celălalt mal al Dunării.

El e îngrijorat și de soarta colegilor lui, de pe bacul ce trebuia să vină la Isaccea: „Ăia n-au mai plecat de acolo, ce fac? V-am zis că trebuie să se întâmple ceva, că prea repede au început să se îmbarce!”

Recomandări Lidl cere înapoi 8 milioane de euro de la primarul care i-a vândut un teren unde construcția perturbă un radar NATO

Clădirea punctului de control al vămii ucrainene, depozitele și aproximativ 30 de camioane au fost avariate, iar șase camioane au luat foc, au transmis autoritățile ucrainene. Doi șoferi de TIR au fost răniți.

Imaginile exploziei au fost distribuite și de un român care se afla la vamă în momentul impactului dronei. „În momentul în care am vrut să fac vama la mașină, am auzit dronele. Ăla îmi tot zicea să fac vama, zic las-o încolo de vamă că vin drone, ce nu înțelegi? El nu pricepea, oamenii parcă erau paralizați. Când am auzit una în parcare, am accelerat și am ajuns pe bac”, povestește Petru Gabor, pentru Libertatea.