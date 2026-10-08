Celine Dion a susținut zilele trecute un concert la Paris, iar printre fanii din public s-au regăsit și Mario Fresh și iubita lui, care au plecat în Franța special pentru acest eveniment.

Așa cum deja vedetele ne-au obișnuit în ultimii ani, Mario Fresh și-a ținut la curent fanii cu aproape tot ce face în vacanța din Franța, iar înainte de a merge la concert el a anunțat că are probleme de sănătate și că acestea nu îi mai trec de aproape două săptămâni.

Potrivit celor spuse de artist pe Instagram, la story, Mario Fresh se confruntă cu o enterocolită sau o indigestie care nu îi dă pace de 11 zile. Iar din această cauză el mănâncă doar pâine prăjită!

Printre altele, cântărețul a afirmat și că i s-a făcut poftă de bere, astfel că a băut un pahar, iar în momentul în care va ajunge înapoi în România se va duce direct la spital, pentru a se trata.

„Să vă fac un update... Suntem în Paris, în seara asta urmează să o vedem pe scenă pe Celine Dion, să ascultăm cea mai frumoasă voce de pe pământul ăsta. De 11 zile trec printr-o... cum să o numesc... enterocolită, indigestie... În fine, nu sunt deloc bine cu stomacul. Acum nu stau să vă explic foarte multe, că n-am ce să vă explic.

Iubita mea se simte foarte bine, mănâncă un somon, mănâncă pâine prăjită, ceea ce mănânc și eu de 11 zile. Și altceva nu bag! Dar astăzi am cedat și am băut o bere. Oare ce se poate întâmpla dacă am băut și eu o bere pe enterocolita asta de 11 zile? Ce pățesc? Că oricum sunt rău... Când ajung acasă vineri, direct la spital mă duc, să stau acolo până mă fac ăia bine, că eu nu mai pot. Noroc, să fim sănătoși”, a spus Mario Fresh pe InstaStory.

Mario Fresh se află la Paris alături de Miruna Gavrilă, cea alături de care a început o relație la câteva luni după ce s-a despărțit de Alexia Eram. Artistul și noua lui iubită se iubesc de aproximativ doi ani, iar cea care le-a făcut cunoștință a fost o prietenă comună.