Românii care comandă de pe platforme online din afara Uniunii Europene, precum Temu sau Shein, ar putea plăti indirect o nouă taxă de procesare pentru coletele mici, începând cu 1 noiembrie 2026.

Aceasta este separată de taxa vamală de 3 euro, introdusă în luna iulie, și vine în contextul creșterii semnificative a comerțului electronic, potrivit agenției de presă Mediafax.

Ce presupune noua taxă de procesare pentru comenzile de pe Temu și Shein

Măsura urmărește să acopere costurile crescute generate de gestionarea volumului uriaș de colete care intră în UE.

Noi taxe pentru coletele ieftine de pe Temu și Shein

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Conform Consiliului Uniunii Europene, noua taxă de procesare va sprijini monitorizarea mai eficientă a coletelor mici trimise prin comerț electronic. Totuși, valoarea exactă a acesteia nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de implementare.

De asemenea, taxa de procesare va fi aplicată separat de taxa vamală de 3 euro, care este deja percepută pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro și care provin din afara UE.

Această taxă de 3 euro este considerată o măsură temporară, valabilă până când va deveni funcțională Platforma de date vamale a UE, un sistem informatic menit să centralizeze informațiile despre mărfurile importate și să simplifice controalele.

Cine va plăti noua taxă, din 1 noiembrie

Noile reglementări schimbă responsabilitățile în ceea ce privește formalitățile vamale.

Platformele de comerț electronic din afara Uniunii Europene, care vând produse consumatorilor din blocul comunitar, vor fi considerate importatori. Astfel, acestea vor avea obligația de a plăti taxele și de a gestiona documentația necesară, în locul consumatorilor finali din România sau din alte state membre.

Acest lucru ar trebui să însemne că românii nu vor mai fi nevoiți să plătească separat taxa vamală la primirea coletului.

Totuși, specialiștii avertizează că aceste costuri ar putea fi transferate indirect cumpărătorilor, fie prin majorarea prețurilor produselor, fie prin aplicarea unor taxe suplimentare la finalizarea comenzilor.

90% dintre coletele de comerț electronic vin din China

Explozia comerțului online cu produse ieftine, în special din China, este unul dintre principalele motive pentru care UE a introdus această măsură.

Potrivit Consiliului UE, în 2025, statele membre au gestionat aproximativ 6 miliarde de colete provenite din afara blocului comunitar, dintre care peste 90% au avut ca origine China.

Acest flux masiv de colete pune o presiune semnificativă asupra autorităților vamale europene și afectează competiția echitabilă pe piață.

Companiile din UE se confruntă cu dificultăți în fața comercianților din afara Uniunii, care oferă produse la prețuri mai mici, de multe ori datorită nerespectării standardelor comunitare.

Măsuri mai dure pentru produsele neconforme

Un alt aspect important al noilor reglementări este combaterea intrării pe piața europeană a produselor periculoase sau care nu respectă normele UE.

Reforma prevede controale mai stricte și sancțiuni severe pentru comercianții online care nu respectă regulile vamale.

În cele mai grave cazuri, amenzile pot ajunge până la 6% din valoarea anuală a importurilor companiei din anul precedent.

De asemenea, platformele care nu se conformează riscă să piardă facilități vamale sau chiar accesul la operarea pe piața europeană.