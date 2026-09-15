Noul Tesla Roadster va fi lansat pe 1 octombrie, anunță Elon Musk

Elon Musk, șeful Tesla, a anunțat că producătorul de vehicule electrice va prezenta modelul Roadster, amânat de mai mulți ani, în data de 1 octombrie, la aproape un deceniu după anunțul unei noi versiuni pentru mașina sa sport originală, informează Reuters.

Musk a lansat anterior un model Roadster în spațiul cosmic prin intermediul companiei sale de rachete SpaceX.

Contul Tesla de pe platforma de socializare X – deținută, de asemenea, de Musk – a postat mesajul „Go ⁠for launch” (Start spre lansare – n.r.) alături de o imagine care afișa data.

Musk a răspuns ulterior la postare, spunând: „New Tesla Roadster Unveil 10.01” (Prezentarea noului Tesla Roadster pe 1.10 – n.r.)

Publicația de tehnologie The Information a scris în august că Tesla intenționa să lanseze un Roadster reproiectat încă din acea lună.

Propulsoare cu gaz

Evenimentul de prezentare ar putea include o demonstrație a unei versiuni în ediție limitată, echipată cu propulsoare cu gaz rece, dezvoltate în colaborare cu SpaceX, conform publicației.

Demonstrația este preconizată să aibă loc la centrul de testare al SpaceX din McGregor, statul american Texas.

Tesla a prezentat pentru prima dată modelul Roadster de nouă generație în 2017 și a anunțat că livrările vor începe în 2020, însă programul s-a confruntat cu întârzieri repetate.

Taxiuri fără șofer