De asemenea, după ani de promisiuni privind AI-ul și efectul acestuia asupra productivității, consumatorii experimentează o formă de rebeliune tehnologică, scrie Trend Hunter. Aceasta numește fenomenul drept „rebeliunea AI”.

Reacția adversă vine ca urmare a faptului că mulți oameni se simt manipulați de mania privind AI-ul, după ce soluțiile aduse aduc adeseori mai multe probleme decât rezolvă.

Acest lucru se combină cu anxietatea angajaților de a nu fi înlocuiți sau supravegheați de mașini și softuri.

Disney nu mai vrea tokenmaxxing

Deja o serie de giganți încep să limiteze folosirea AI, îngrijorați de costuri.

La un an după ce Disney a dat inginerilor săi acces la Claude și Cursor, gigantul divertismentului le-a transmis angajaților să se concentreze asupra eficienței și să minimalizeze folosirea AI, scrie Times of India, care citează Business Insider.

În cadrul unei întâlniri recente, Andre Rohe – vicepreședinte executiv al departamentului de inginerie de produs de la Disney – le-a spus angajaților că compania nu dorește ca personalul să se angajeze în „tokenmaxxing”, un termen folosit pentru a descrie maximizarea utilizării tokenurilor de AI, indiferent dacă aceasta îmbunătățește sau nu productivitatea.

Disney tot vrea însă creșterea „vitezei” de realizare a produselor.

Inteligența artificială costă și ea

În ultimul an, Disney a adăugat funcții interne care permit monitorizarea tokenurilor folosite.

Mai exact, cât mai multe tokenuri folosite înseamnă costuri mai mari cu furnizorii de AI.

În același timp, echipele interne ale Disney au continuat să experimenteze cu AI. Unii ingineri software folosesc mai mulți agenți AI pentru a finaliza proiectele de programare mai eficient.

Jason Cox, directorul executiv al departamentului de cercetare, dezvoltare și inginerie în domeniul AI al Disney, a scris, în mod public, despre un asistent AI pe care l-a creat, descriindu-l ca fiind „fiul” său și afirmând că acesta i-a câștigat „afecțiunea”.

Microsoft și Paramount vor limite

Conform sursei citate, mai multe companii au început să pună în balanță folosirea AI cu costurile asociate. Satya Nadella, șeful Microsoft, a declarat recent că fenomenul de tokenmaxxing creează dependență, subliniind îngrijorările privind cheltuieli nejustificate.

O altă companie, grupul media Paramount Skydance, și-a informat angajații din domeniul tehnologic că va introduce o limită lunară în privința tokenurilor folosite, subliniind îngrijorările asupra cheltuielilor nonnecesare.

Angajații nervoși de la Facebook

În același timp, o serie de angajați ai marilor corporații au ajuns anxioși sau nervoși în privința AI.

La Meta, angajații sunt furioși, deoarece compania antrenează modelele AI pe baza datelor colectate de la ei, indiferent dacă vor sau nu. Yahoo Finance scria zilele trecute că angajații Facebook se revoltă, după o serie de concedieri și modificări ale politicilor de muncă.

Recent, Meta a concediat 8.000 de angajați, 10% din forța sa de muncă. Mai bine de 1.600 de angajați au semnat o petiție internă prin care se opun unui program care le urmărește ce taste apasă și ce clicuri dau pe dispozitive. În urma reacției, Meta a permis angajaților să pună pauză colectării de date.

În cadrul unei ședințe interne, Chris Cox – directorul de produs al Meta – a descris contextul actual ca fiind „dificil” și „brutal”, comparând situația companiei cu alergarea unui maraton în timpul unei furtuni.

De asemenea, Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, a recunoscut într-o notă internă că compania a comis greșeli în timpul procesului de restructurare și a promis o mai mare stabilitate pe viitor.

DuckDuckGo respinge din start AI

De asemenea, există companii care resping din start AI-ul sau chiar îl ironizează.

Motorul de căutare online DuckDuckGo, care este axat pe intimitate și eliminarea colectării de date, a crescut în preferințe după ce Google a integrat AI în căutările sale.

La începutul anului 2026, companiile Aerie, Equinox și Almond Breeze au derulat campanii publicitare în care au criticat deschis conținutul de proastă calitate generat de AI, arată TheStateofBrand.

Serialul „Pluribus” de pe Apple TV, creat de Vince Gilligan, a adăugat mențiunea „Acest show a fost realizat de oameni” la genericul de final.

iHeartMedia a lansat o campanie intitulată „garantat uman”, promițând că nu va folosi personalități sau muzică generate de AI.

Tinerii care huiduie când aud de AI

În Statele Unite, la ceremoniile de absolvire de la o serie de universități, studenții au huiduit atunci când a fost adusă în discuție inteligența artificială, scrie CNBC.

În cel puțin cinci campusuri au fost realizate grupuri anti-AI.

O parte a învățării este înțelegerea fenomenului, dar dacă toată lumea folosește AI, atunci acest lucru impactează sever capacitatea de raționare, conform sursei citate.

Autoritățile americane au recunoscut creșterea sentimentului anti-AI.

Doar 19% dintre americani au declarat, în 2026, că sunt entuziasmați de AI. Acum doi ani, procentul era de 50%. Un procent de 54% dintre americani se declară „sătui” de aceasta.

Aproape jumătate dintre consumatori preferă acum mărcile care evită utilizarea inteligenței artificiale generative în orice interacțiune cu clienții. Un procent de 59,9% dintre consumatori se îndoiesc de autenticitatea conținutului online, iar 52% își reduc implicarea în momentul în care bănuiesc că conținutul a fost generat de AI, conform TheStateofBrand.

Gherilele online trec la „otrăvirea” inteligenței artificiale

Nu este vorba doar de respingere, ci și de adevărate lupte online duse.

Karen Hao, autoarea cărții „Imperiul AI” – o cronică incisivă a primilor pași ai sectorului, a contribuit recent la lansarea „AI Resist List” (Lista Rezistenței AI – n.r.), un director online care îi ajută pe oameni să riposteze.

Unele organizații îi învață pe oameni cum să-și „otrăvească” datele, astfel încât acestea să nu poată fi folosite pentru antrenarea inteligenței artificiale, iar altele îi ajută pe angajați să formeze coaliții.

Gigantul Microsoft a fost el însuși o victimă a rebeliunii consumatorilor în primăvara acestui an, după ce a introdus Copilot în tot mai multe aplicații din Windows 11, precum Paint, Notepad sau Snipping Tool, până ce utilizatorii au demarat un boicot și au început trecerea la Linux.

Ulterior, Microsoft a început să elimine spamul.

Cyberdeckurile și iPodurile

Respingerea AI vine și în alte forme. Conform Japan Times, unul dintre trendurile online îl reprezintă tinerii care își construiesc „cyberdeck”-uri, adică PC-uri personalizate care resping explicit inteligența artificială.

De obicei, acestea folosesc Raspberry Pi, minicalculatoare produse de o companie britanică și componente de pe piața liberă, conform Forbes. Acestea par ca o recuzită din filme cyberbunk, arată retrofuturist, dar sunt unice și foarte scumpe la vânzare online.

„Ceea ce ar trebui să facem cu cyberdeckurile este să le protejăm de AI și de megacorporații”, a spus una dintre acestea, ale cărei clipuri au ajuns la zeci de milioane de vizualizări.

Trendul cu cyberdeckurile vine după un altul legat de viața analogică: mania iPod. Site-ul Black Market, care comercializează produse la mâna a doua, a consemnat creșterea cu 50% a vânzărilor pentru playerul muzical iPod anul trecut, în timp ce pe eBay cuvântul „iPod” a fost căutat de 1.300 de ori pe oră.

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