Președintele american Donald Trump a lansat o serie de critici dure la adresa omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmând că liderul de la Kiev nu își dorește o rezolvare diplomatică a conflictului cu Federația Rusă. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Newsmax și publicat miercuri, 15 octombrie, amplificând o dispută diplomatică ce amenință sprijinul militar oferit Ucrainei, relatează The Kyiv Independent.

„Zelenski nu este un om potrivit cu care să avem de-a face”, a susținut Donald Trump în cadrul intervenției televizate. Liderul de la Casa Albă a declarat că președintele ucrainean mimează doar deschiderea către negocieri.

„Spune că vrea să se împace, dar nu vrea. Nu sunt un mare fan al lui Zelenski. Au distrus țara aceea”, a afirmat președintele american, extinzând criticile și asupra modului în care administrațiile democrate conduse de Barack Obama și Joe Biden au gestionat relația cu Moscova, inclusiv anexarea peninsulei Crimeea în 2014.

Rafinăriile rusești, mărul discordiei dintre Washington și Kiev

Declarațiile lui Donald Trump au survenit ca răspuns la întrebarea privind solicitările explicite ale Statelor Unite ca Ucraina să înceteze atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol de pe teritoriul Federației Ruse.

Cu doar câteva ore înainte de publicarea interviului, Zelenski decisese ridicarea oricăror restricții operative privind lovirea infrastructurii petroliere ruse, o măsură luată ca reacție directă la bombardamentele masive ale Moscovei asupra rețelei energetice ucrainene.

Tensiunea a escaladat după ce administrația americană a atribuit atacurilor ucrainene creșterea cotațiilor globale la carburanți - ipoteză respinsă de numeroși analiști economici independenți.

În culise, oficialii de la Washington au avertizat că ar putea sista partajarea datelor de informații militare și transporturile de echipamente defensive, dacă Kievul nu se conformează.

În plus, nemulțumirea autorităților ucrainene a fost accentuată de semnarea recentă a unui acord controversat prin care SUA permit importul de motorină rusească.

Volodimir Zelenski a catalogat această înțelegere drept o trădare directă din partea Washingtonului, motiv pentru care a ordonat continuarea atacurilor asimetrice asupra resurselor energetice ale Moscovei.

Kievul a rămas fără muniție pentru scutul antirachetă Patriot

Aceste fricțiuni politice se suprapun peste o vulnerabilitate critică pe front. Ucraina a epuizat complet stocurile de interceptoare pentru sistemele sol-aer Patriot de fabricație americană, au confirmat surse informate pentru postul CNN.

Lipsa acestor rachete defensive lasă marile centre urbane și infrastructura critică expuse în fața rachetelor balistice rusești, care nu pot fi neutralizate eficient de alte baterii antiaeriene.

Efectele lipsei de muniție s-au văzut deja în cel mai recent val de atacuri aeriene rusești.

Rachetele balistice au lovit direct trei centrale electrotermice din regiunea capitalei Kiev și au avariat grav rețeaua energetică din Harkov, provocând moartea a patru persoane și rănirea altor 25.

Deși Forțele Aeriene Ucrainene au reușit să doboare patru rachete balistice în debutul bombardamentului, epuizarea interceptoarelor a permis restului proiectilelor să-și atingă țintele.

Interceptoarele Patriot sunt o resursă rară la nivel mondial, costisitoare și greu de produs rapid, stocurile internaționale fiind deja diminuate pe fondul cererii ridicate generate de alte focare de conflict, inclusiv din Orientul Mijlociu.

Într-o declarație recentă acordată cotidianului Financial Times, Zelenski a condiționat eventuala oprire a loviturilor asupra rafinăriilor rusești de livrarea imediată a unor noi loturi de rachete Patriot, menționând că cererile anterioare de întărire a apărării aeriene au fost întâmpinate de Washington cu măsuri punitive.

Tehnologia Starshield, limitată în plin conflict

Presiunea asupra Kievului nu este doar militară și diplomatică, ci și tehnologică. Oficialii ucraineni au semnalat că versiunea militară a rețelei satelitare Starlink, cunoscută sub numele de Starshield și operată prin SpaceX, a suferit limitări tehnice neașteptate.

Perturbările au afectat temporar coordonarea operațiunilor de pe linia frontului, fluxurile logistice și capacitatea de reacție împotriva dronelor de atac cu reacție.

Deși conexiunile au fost parțial restabilite, rămân funcționalități restricționate pentru muniția de mare viteză.

Într-o luare de poziție publicată pe platforma X, Elon Musk a precizat că sistemul Starshield este contractat, deținut și reglementat de guvernul Statelor Unite, subliniind că parametrii de viteză și condițiile de operare pe teatrele de operațiuni sunt stabilite exclusiv de Pentagon și de președintele SUA.