Laura Loomer și-a schimbat radical poziția față de Ucraina: „Tot ce mi s-a zis a fost o minciună”

Această poziție marchează o schimbare semnificativă față de declarațiile anterioare ale lui Loomer. În urmă cu doar câteva luni, ea își arătase dezinteresul față de soarta Ucrainei și îi numea trădători pe politicienii americani care sprijineau Kievul. Totuși, o vizită în Ucraina, efectuată în iulie, i-a schimbat fundamental perspectiva, potrivit publicației germane Merkur.

În timpul vizitei, Loomer a experimentat pentru prima dată o alarmă aeriană, ceea ce i-a oferit o perspectivă asupra dificultăților zilnice cu care se confruntă ucrainenii de la începutul invaziei ruse. „Tot ce mi s-a spus despre Ucraina a fost o minciună”, a declarat ea în cadrul podcastului conservator „Dangerous Liberty”. Anterior, crezuse în narativul rusesc conform căruia Ucraina ar fi dominată de naziști și ar trebui „denazificată”.

Loomer, atacată de tabăra MAGA pentru sprijinul acordat Kievului

Schimbarea radicală a poziției lui Loomer a atras critici dure din partea unor figuri proeminente din tabăra conservatoare. Ea a dezvăluit că a fost atacată de fostul consilier al lui Trump, Roger Stone, teoreticianul conspirației Alex Jones și fostul prezentator Fox News, Tucker Carlson. În ciuda presiunilor, Loomer își menține poziția critică față de Rusia, avertizând că o posibilă cucerire completă a Ucrainei ar putea duce la alte atacuri asupra Europei. „Sprijinul pentru Ucraina nu este doar o chestiune partizană, ci o problemă de securitate națională pentru Statele Unite”, a subliniat ea.

Loomer, care își promovează imaginea de jurnalistă investigativă, este cunoscută pentru opiniile sale controversate și pentru susținerea teoriilor conspirației. PotrivitMerkur, ea a declarat că, în timpul vizitei în Ucraina, l-a contactat pe Donald Trump pentru a-l informa despre descoperirile sale. „Mi-a răspuns pozitiv și m-a încurajat”, a spus ea în cadrul interviului.

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