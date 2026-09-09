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O femeie de 60 de ani a încercat doi ani să se angajeze și a trimis câte 20 de CV-uri pe lună: „Chiar și un robot m-a refuzat”

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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O persoană care își ține capul în mâini deasupra unei mese pline de facturi, documente împrăștiate și carduri bancare, sugerând o stare de stres sau epuizare financiară
O britanică de 60 de ani spune că a fost respinsă de 500 de ori când și-a căutat un loc de muncă. Sursa foto: Shutterstock
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Caroline Madden, o femeie de 60 de ani din Hull, Marea Britanie, spune că a primit aproape 500 de refuzuri în doi ani de căutare a unui loc de muncă, după ce și-a pierdut postul în urma unei restructurări. Printre cele mai neobișnuite experiențe a fost un interviu susținut în întregime cu o inteligență artificială, pe care spune că l-a picat.

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A trimis aproape 500 de CV-uri în doi ani

Caroline Madden și-a pierdut locul de muncă în septembrie 2024, când compania de inginerie la care lucra ca asistentă personală a trecut printr-o restructurare.

Potrivit relatării sale, în următorii doi ani a trimis aproximativ 20 de CV-uri pe lună, iar bilanțul a ajuns la aproape 500 de răspunsuri negative, relatează Il Fatto Quotidiano. Femeia spune că experiența a surprins-o, deoarece până atunci nu avusese niciodată dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, nici măcar în perioade de criză economică. Pe măsură ce lunile au trecut, a început să creadă că unul dintre motivele refuzurilor ar putea fi vârsta sa.

Interviu susținut cu o inteligență artificială

Printre cele mai neobișnuite episoade povestite de Caroline se numără un interviu realizat exclusiv de un sistem de inteligență artificială.

„M-a intervievat imaginea unei femei foarte realiste, care îmi punea întrebări, dar buzele nu erau perfect sincronizate cu vorbele. Și tot am picat testul”, a povestit Caroline.

Ea spune că această experiență a fost una dintre cele mai surprinzătoare din perioada în care și-a căutat un nou loc de muncă.

Și-a eliminat din CV data nașterii

Convinsă că programele automate de selecție ar putea identifica vârsta candidaților, Caroline a decis să își modifice CV-ul și primul lucru pe care l-a eliminat a fost data nașterii. Apoi a înlocuit denumirile vechilor sale calificări școlare, care nu se mai folosesc din 1986, cu echivalentele moderne, pentru a nu sugera indirect că are peste 50 de ani.

Femeia spune că această modificare a făcut diferența. În același timp, și-a rescris CV-ul astfel încât accentul să cadă pe rezultatele obținute în carieră, nu pe vechimea sau perioadele în care a ocupat diferite funcții.

După doi ani a fost angajată din nou

În cele din urmă, Caroline a obținut un nou post de asistentă personală pentru un antreprenor local, funcție pe care a început-o chiar în această lună.

Ea spune că, pentru a face față psihologic perioadei lungi de căutare, și-a impus o rutină strictă: se trezea devreme, nu se uita la televizor în timpul zilei, mergea la sală de până la trei ori pe săptămână și petrecea timp cu prietenii apropiați.

Experții în recrutare spun că experiența profesională poate deveni un avantaj dacă este prezentată corect. Hannah Cornish, specialist pentru platforma CV-Library, recomandă ca un CV să evidențieze rezultate concrete și măsurabile, nu doar anii de experiență, și îi încurajează pe candidați să ceară feedback după un refuz pentru a-și îmbunătăți aplicațiile.

La rândul său, life coach-ul Sally Ann Law spune că respingerile fac parte din procesul de căutare a unui loc de muncă. „Respingerea face parte din drum. Întrebați orice actor de la Hollywood”, afirmă ea. Specialista îi sfătuiește pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă să încerce, pe cât posibil, să depășească filtrele aplicațiilor online prin contacte directe, participarea la evenimente profesionale, conferințe sau întâlniri locale, unde pot intra în legătură directă cu angajatorii.

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Tags: Marea Britanie angajari Piata Muncii
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