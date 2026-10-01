Proprietarul unui apartament din Solothurn, Elveția, solicită ca locuința să fie închiriată exclusiv cetățenilor elvețieni, relatează Blick. Criticii acuză discriminare, iar platforma ImmoScout24 a cerut modificarea anunțului.

O controversă a luat amploare în cantonul Solothurn, după publicarea unui anunț imobiliar pe platforma ImmoScout24, în care proprietarul unei locuințe de 4,5 camere, recent renovată, a precizat că aceasta „este destinată exclusiv cetățenilor elvețieni”.

Conform anunțului, chiria lunară este de 1650 de franci, circa 1.750 de euro, inclusiv cheltuielile de întreținere.

Cei care au văzut anunțul s-au declarat nemulțumită de condițiile impuse. „Mi se pare rasist”, au acuzat ei, considerând criteriul de selecție discriminatoriu.

În urma publicării anunțului, platforma ImmoScout24 a luat atitudine. Reprezentanții acesteia au transmis că „în dreptul privat elvețian, principiul libertății contractuale permite proprietarilor să stabilească criterii pentru selectarea chiriașilor. Cu toate acestea, nu toate criteriile de selecție pot fi comunicate public. Drept urmare, am contactat direct proprietarul și i-am cerut să elimine formularea discriminatorie din anunț”.

Conform regulilor platformei, conținuturile discriminatorii sau ilegale nu sunt permise în anunțuri.

Deși toate anunțurile sunt verificate înainte de publicare, ImmoScout24 recunoaște că nu poate garanta în totalitate respectarea regulilor și încurajează utilizatorii să semnaleze eventualele nereguli.

După verificare, conținuturile problematice sunt eliminate imediat.

Situația aduce în discuție limitele legale ale libertății proprietarilor de a-și selecta chiriașii. Juristul Fabian Gloor, reprezentant al Asociației Chiriașilor din Elveția germanofonă: „În cazul închirierilor private, criteriile privind cetățenia nu sunt interzise prin lege. Comisia Federală împotriva Rasismului subliniază că articolul 261bis din Codul Penal elvețian nu protejează în mod explicit naționalitatea sau cetățenia”.

Astfel, condiția ca locuința să fie închiriată doar cetățenilor elvețieni poate fi legală dacă este bazată strict pe criteriul cetățeniei.

Situația este diferită în cazul proprietăților administrate de instituții de stat: „Acestea sunt obligate să respecte interdicția constituțională privind discriminarea și principiul bunei-credințe. Nu pot restricționa accesul la locuințe pe baza etniei, naționalității sau regiunii de proveniență”.

De asemenea, restricționarea accesului la locuințe doar pentru persoanele cu permis de ședere permanentă este considerată ilegală pentru proprietarii publici.

Întrebat asupra motivelor din spatele acestei decizii, proprietarul locuinței a refuzat să răspundă întrebărilor legate de conținutul anunțului și a închis telefonul, fără a oferi, ulterior, un răspuns în scris.

Asociația Chiriașilor atrage atenția asupra faptului că discriminarea în sectorul imobiliar este adesea subtilă și greu de demonstrat, nefiind întotdeauna explicită în anunțuri, ci manifestându-se mai degrabă în procesul de selecție a chiriașilor.