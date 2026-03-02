Ce a scris Oana Lasconi despre Khamenei și patriarhul Daniel

„Ali Khamenei era de un miliard de ori mai feminist și moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel. Am spus ce am avut de spus”, a scris Oana Lasconi pe rețelele de socializare, fără să ofere niciun argument în sprijinul spuselor sale.

Aceste afirmații au venit în contextul în care, în Iran, mii de femei au fost ucise sau închise pentru simplul fapt că au ieșit să protesteze împotriva regimului ayatollahului Khamenei, care le-a luat drepturile, a relatat Mediafax. Amintim că acum patru ani, o tânără de 22 de ani, Mahsa Amini (cunoscută și sub numele de Jina Amini), a fost ucisă în custodia poliției morale din Teheran pentru „purtarea neconformă a hijabului”, ceea ce a stârnit indignare internațională.

Duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat ziua precedentă după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran. Asta deși informațiile inițiale susțineau că Ali Khamenei a fost scos din capitala Iranului și dus într-un loc sigur înainte ca Palatul Prezidențial să fie lovit cu rachete.

Oana Lasconi a făcut mai multe declarații controversate în ultimii ani

Amintim că Oana Lasconi a surprins de multe ori prin mesajele și ideile promovate. De exemplu, în noiembrie 2023, după ce Elena Lasconi a spus că „familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, Oana Lasconi a spus că este „absolut dezgustată”, iar ulterior a afirmat că „un homofob în minus la Parlamentul European este un câștig”, cu referire la mama ei.

Mai mult, tânăra s-a declarat o susținătoare a drepturilor LGBTQ+. Apoi, vara trecută, fata Elenei Lasconi a anunțat că e „o bisexuală mândră”. „Începând de azi nu mai sunt un «aliat LGBTQ+» aici pe Instagram. Sunt o bisexuală mândră, care a iubit mulți bărbați minunați, multe femei minunate și multe persoane nonbinare minunate”, a scris ea în iulie 2025.

Recent, Oana Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român. PSR este o formațiune care își revendică în mod deschis continuitatea ideologică a politicilor promovate de Partidul Comunist Român. PSR îl are ca președinte pe Constantin Rotaru, iar logoul partidului este fosta stemă a PCR.

















Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE