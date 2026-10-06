Operații estetice făcute ilegal la un salon de tatuaje din Constanța. O femeie a fost reținută de polițiști

O femeie în vârstă de 48 de ani din Constanţa este anchetată pentru exercitarea ilegală a unei profesii, după ce ar fi efectuat intervenţii de chirurgie estetică minoră timp de aproape doi ani, fără a fi medic specialist. Ea a fost reţinută pentru 24 de ore, potrivit News.ro.

Reprezentanţii IPJ Constanţa au transmis marţi că femeia, administrator al unui salon de tatuaj estetic şi body piercing din municipiu, ar fi realizat proceduri medicale care necesită calificare în domeniul chirurgiei plastice.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în perioada august 2024-iunie 2026, femeia în cauză, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale cu profil salon de tatuaj estetic şi body piercing din municipiul Constanţa, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic, folosind instrumente şi materiale de uz medical (bisturiu, seringi) şi anestezic injectabil local. De asemenea, persoana în cauză ar fi efectuat intervenţii de chirurgie estetică minoră – volumizare, corecţie, implantare subcutanată şi injectare substanţe”, au declarat oficialii IPJ Constanţa.