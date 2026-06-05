Campania se desfășoară în toate magazinele OPTIblu din România, continuând și în 2026 parteneriatul cu Hope and Homes for Children, organizație care susține tranziția copiilor vulnerabili din instituții către soluții de tip familial.

Ediția din acest an pune accent pe etapa de susținere educațională, emoțională și vocațională: accesul la resursele de care au nevoie pentru a recupera, a învăța, a-și dezvolta încrederea și a-și construi un parcurs propriu.

Prin această inițiativă, fiecare achiziție de ochelari de vedere sau de soare pentru copii devine o contribuție directă la sprijinul de care copiii au nevoie pentru a-și atinge potențialul maxim, în funcție de vârstă, interese și nevoile fiecăruia.

Fondurile strânse în cadrul campaniei vor susține nevoi concrete ale copiilor și adolescenților care locuiesc în casele familiale dezvoltate de Hope and Homes for Children, cum ar fi:

meditații și cursuri pentru sprijin educațional;

ore de pregătire pentru copiii care practică sport de performanță;

ședințe de terapie și consiliere;

activități prin care copiii își pot descoperi și dezvolta pasiunile;

sprijin pentru adolescenții care își construiesc un parcurs profesional.

Campania pornește de la ideea potrivit căreia, după ce primește siguranța unui loc pe care îl poate numi „acasă”, fiecare copil are nevoie și de susținerea necesară pentru a-și construi încrederea, independența și viitorul.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri renumite: OPTIblu, Optiplaza și O51, acestora adăugându-se și magazinele online https://www.optiblu.ro/ și https://www.optiplaza.ro/

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, reunind expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 27 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 44.100 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 78 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 131 de case familiale, cu 7.650 de copii scoși din orfelinate și peste 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

https://hopeandhomes.ro

Foto: OPTIblu

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