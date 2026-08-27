Toamna trecută, Guvernul a încercat să avanseze un proiect prin care încerca să taie din veniturile specialilor, în condițiile în care în numeroase instituții erau angajate persoane pensionate timpuriu din MApN, MAI sau serviciile de informații. Iar viziunea Guvernului era că trebuie redus cuantumul pensiei speciale cu 85%. Pe scurt, pentru a rămâne pe funcție, beneficiarul mai primea doar 15% din pensia specială.

Imediat însă au început să apară categoriile exceptate de la aplicarea prevederii care interzicea pe viitor cumularea pensiei de serviciu cu salariul. Prin urmare, veniturile lor erau salvate. „Prin excepție de la prevederile alin.(1)–(3), persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe perioada exercitării mandatului, precum și persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului”, preciza alineatul din actul normativ pregătit de Guvern la acea vreme, asupra căruia publicația Cotidianul s-a aplecat în repetate rânduri, vorbind inclusiv de jocurile de culise.

Ultima parte a acestei prevederi era cea care i se aplica și lui Lucian Pahonțu, teoretic trecut în rezervă și beneficiar de pensie din decembrie 2024. Explicația e simplă. Cei numiți în temeiul hotărârilor CSAT sunt șefii SIE, SRI, STS și SPP. Însă dintre toți aceștia doar Lucian Pahonțu era cel căruia i se aplica efectiv prevederea.

După opoziția PSD, în frunte cu ministrul Muncii, Florin Manole, singurii care erau exceptați de la alegerea fie a pensiei speciale, fie a locului de muncă rămâneau persoanele care aveau durata mandatului prevăzut în Constituție. Iar acest lucru rămânea în picioare pentru că exista o decizie anterioară referitoare la acest aspect.

Până la urmă, Guvernul nu a mers pentru adoptarea proiectului la o angajare a răspunderii și nici nu a mers pe varianta OUG, ci l-a înaintat Parlamentului. În continuare, proiectul de lege care-i salvează pe unii speciali este la Senat, dar cu o modificare substanțială.

Veniturile lui Pahonțu

Potrivit ultimei declarații de avere a lui Lucian Pahonțu, care se mai păstrează pe site-ul ANI, șeful SPP a câștigat în anul fiscal 2023 suma de 353.510 lei, pentru funcția de director, la care se adaugă 22.312 lei, indemnizația de delegare. Ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 31.000 de lei lunar.

Cotidianul scria toamna trecută, citând Newsweek, că Pahonțu ar avea și o pensie lunară de 20.000 de lei. De asemenea, publicația Newsweek a prezentat și un facsimil care arată că proiectul privind interzicerea cumulării pensiei speciale cu salariul e avizat inclusiv de Pahonțu (unul din cei opt șefi de instituții avizatoare).

Lucian Pahonțu este în centrul atenției după o investigație publicată de Recorder, care susținea că a făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. După Revoluție, aceeași unitate militară din care făcea parte Pahonțu a fost implicată și în acțiunile împotriva protestatarilor din Piața Universității.

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