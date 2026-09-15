Deși 58 de ambasadori, șefi de misiuni diplomatice, și-au depășit durata misiunii în străinătate, de patru ani, iar președintele ar trebui să-i recheme la post, Administrația Prezidențială a transmis către Libertatea că această durată ar reprezenta „o cutumă, nu un termen legal, iar depășirea acesteia nu afectează mandatul sau capacitatea unui ambasador de a reprezenta România”. De când și-a început mandatul de președinte, Nicușor Dan a semnat un singur decret de acreditare, al unui ambasador român, în această lună, pentru Havana.

Statisticile MAE

După ce Ministerul Afacerilor Externe a transmis redacției, în luna august, că 58 de ambasadori, șefi de misiuni diplomatice, dintr-un total de 84 de ambasadori la post și 13 numiți temporar, reprezintă România în străinătate de cel puțin patru ani, Libertatea a solicitat Administrației Prezidențiale să explice de ce președintele Nicușor Dan nu își exercită atribuția constituțională de a-i rechema la post, pentru a retrimite alți diplomați din centrala MAE, așa cum cere practica diplomatică.

„Procesul de rotație diplomatică se realizează în cooperare cu Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea etapelor instituționale și cu obiectivul de a asigura continuitatea și calitatea reprezentării externe a României. Numărul de 40-50 de schimbări avansat de președintele României în luna februarie 2026 reprezenta o estimare a amplorii procesului, nu o țintă numerică. Detaliile privind viitoarele rechemări și acreditări vor fi comunicate public după finalizarea procedurilor. Durata de patru ani a misiunii unui ambasador reprezintă o cutumă, nu un termen legal, iar depășirea acesteia nu afectează mandatul sau capacitatea unui ambasador de a reprezenta România. Până la rechemare și încetarea misiunii, șeful misiunii diplomatice își exercită atribuțiile și se bucură de aceeași recunoaștere din partea autorităților statului acreditar. Rechemările nu urmează aplicarea ordinii în care ambasadorii îndeplinesc cei patru ani de mandat. Sunt avute în vedere mai multe elemente, precum: prioritățile de politică externă ale României, evoluția relațiilor bilaterale, profilul și nevoile specifice fiecărui post, precum și necesitatea de a păstra continuitatea reprezentării diplomatice”, a transmis Președinția redacției Libertatea.

Ce spune Legea privind Statutul Corpului diplomatic și consular

De menționat că termenul de patru ani nu este o simplă cutumă, așa cum susține Administrația Prezidențială, ci chiar un termen legal, prevăzut în mod expres în Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României. Articolul 35, alineatul 5 al acestei legi prevede următoarele: „Durata misiunii în străinătate este, de regulă, de 4 ani, iar în țările cu climă dificilă este de 3 ani”. Situațiile în care un diplomat rămâne la post peste acest termen de patru ani, stabilit legal, reprezintă, așadar, o excepție de la regulă, nu regula în sine.

În privința rechemării și numirii unui nou ambasador român la Washington, având în vedere că Andrei Muraru și-a depășit și el mandatul de patru ani, Președinția a transmis următoarele: „În ceea ce privește misiunea diplomatică din Statele Unite ale Americii, România este reprezentată de ambasadorul în funcție. Orice decizie privind viitoarea reprezentare va avea în vedere importanța strategică a relației cu SUA”.

Constituția României prevede la art. 91, alineatele 2 și 3, următoarele: (2) Președintele, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. (3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă preşedintele României.

„România este un stat măcinat de blocaje, care ajunge să proiecteze același haos și în exterior”

Corneliu Bjola, profesor specializat în studii diplomatice la Universitatea Oxford, a explicat, într-un comentariu pentru Libertatea, de ce tendința de tergiversare a președintelui Dan afectează negativ politica externă a României. În diplomație, vidul strategic nu rămâne niciodată invizibil, argumentează Bjola, iar acest vid devine unul dintre cele mai clare mesaje pe care un stat le transmite partenerilor săi.

„Ernest Satow, unul dintre părinții diplomației moderne și autorul celui mai influent manual de practică diplomatică, folosit și astăzi în serviciile diplomatice, definea diplomația drept aplicarea inteligenței și tactului în conducerea relațiilor oficiale dintre state. Prin inteligență, Satow înțelegea capacitatea de a înțelege schimbările din mediul internațional și de a le transforma într-o strategie coerentă. Prin tact, abilitatea de a construi încredere, de a negocia și de a proiecta credibil interesele statului. Însă nici inteligența, nici tactul nu pot compensa absența unei politici externe (…) Ambasadorii sunt instrumentele prin care se pune în practică politica externă a unui stat. Dacă nu există o direcție strategică, nici nevoia de a reînnoi reprezentarea externă nu mai apare cu aceeași urgență. Diplomația funcționează prin reînnoirea periodică a reprezentării externe, astfel încât ambasadorii să reflecte prioritățile actuale ale politicii externe și să beneficieze de un mandat politic clar. Atunci când această reînnoire este blocată, partenerii externi pot percepe lipsa de decizie sau de direcție strategică, iar eficiența reprezentării diplomatice poate avea de suferit. Nu înseamnă că un ambasador devine automat mai puțin competent după patru ani, însă lipsa unui proces normal de rotație și de numire poate afecta percepția asupra coerenței și dinamismului politicii externe a statului.