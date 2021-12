„Sperăm să avem şi noi în viitor ocazia de a primi un teren, pentru o biserică şi un centru cultural, după cum este tradiţia. Şeicul şi primul-ministru al acestui stat Dubai este un om cultivat, un om cu studii în Occident şi a oferit mai multor comunităţi teren, concesionat doar pentru anumite perioade de timp, ca să fie construit un lăcaş de cult şi un centru cultural pentru a se întâlni oamenii după slujbă”, a declarat patriarhul.

Pentru moment, românii pot merge la o biserică ortodoxă care aparține de Patriarhia Antiohiei, dar BOR a pregătit deja proiectul pentru construcția unei biserici proprii.

„Noi am făcut deja proiectul pentru biserică. Trebuia să îl prezentăm odată cu cererea pentru teren. Şi am făcut o biserică, ortodoxă românească, dar adaptată la contextul de acolo. Nu are turle prea înalte. Mai joase, dar frumoase, e o biserică, aşa, odihnitoare, primitoare. Şi, sigur, în apropiere un centru cultural. Câţiva arhitecţi de aici din Bucureşti, care au mai fost prin Dubai, ne-au făcut proiectul, încât sperăm să fie acceptat”, a adăugat Patriarhul Daniel.

În viitorul apropiat se are în vedere achiziţionarea unui teren pentru construirea unui lăcaş de cult, deziderat în vederea realizării căruia au fost iniţiate demersuri, aflate încă în stadiu incipient.

