Un incident neobișnuit a avut loc pe 31 decembrie 2025, într-un restaurant vegan din Casale Monferrato, Italia. Alice Giacobone, proprietara „Il Pangolino”, a refuzat cererea unor clienți de a încălzi un piure de curcan pentru copilul lor de șase luni. Decizia a stârnit o dezbatere aprinsă în restaurant și o serie de controverse online, relatează Corriere della Sera.

„Nu este doar o problemă etică, ci și una de igienă”, a explicat Giacobone pentru publicația italiană.

Proprietara a argumentat că regulile Haccp interzic încălzirea alimentelor externe, din cauza riscului potențial de contaminare.

„Nu știam cum a fost depozitat sau când a fost cumpărat acel produs. Dacă ceva nu era în regulă, răspunderea pentru sănătatea copilului ar fi fost a mea”, a adăugat ea.

Patroana restaurantului susține că a fost jignită de părinții copilului

Proprietarea restaurantului din Italia recunoaște că ar fi trecut peste principii și ar fi încălzit mâncare copilului dacă evenimentele din local s-ar fi desfășurat altfel. Totuși, tensiunea a escaladat rapid.

Femeia a fost jignită în repetate rânduri de părinții copilului și atunci primul și singurul său gând a fost să îi roage să plece.

„Am fost insultată și numită «psihopată» și «talibană». După aceste remarci, singurul meu gând a fost să-i rog să plece”, a mărturisit Giacobone.

Părinții copilului au o versiune diferită despre scandalul din restaurant

Părinții copilului au o versiune diferită. Aceștia susțin că au cerut doar puțină apă caldă pentru a încălzi borcanul la bain-marie. Oamenii spun că au fost politicoși cu patroana restaurantului din Italia.

„Am cerut doar puțină apă caldă pentru a încălzi piureul la bain-marie. Am explicat politicos că afară erau doar 3 grade. Proprietara a venit din bucătărie strigând. Nu am înțeles reacția ei”, a declarat tatăl.

El a mai adăugat că la masă se aflau patru copii sub cinci ani, iar atmosfera creată nu a fost deloc plăcută. Mama copilului a recunoscut că ar fi putut să aducă un aparat pentru încălzirea mâncării, dar a subliniat că astfel de situații pot fi accidentale.

„Frecventăm Italia de decenii și nu ne-am confruntat niciodată cu un comportament similar. Copiii sunt întotdeauna bineveniți”, a spus ea.

Incidentul din restaurantul italian a stânit un val de reacții în mediul online

După incident, părinții și prietenii lor au lăsat recenzii negative pe Google și TripAdvisor. Aceștia spun că și-au exprimat doar punctul lor de vedere și că au povestit ceea ce au trăit în restaurant.

„Am explicat punctul nostru de vedere, este dreptul nostru”, a afirmat tatăl. Totuși, postările au atras critici de la susținătorii restaurantei, iar actorul Alessandro Girami, care a scris o recenzie în solidaritate cu părinții, a fost atacat pe rețelele sociale.

La rândul său, proprietara restaurantului spune că a primit numeroase mesaje de susținere din partea clienților săi.

„Un grup de oameni a organizat un prânz special pe 1 februarie pentru a mă susține. Am decis să donez 10 euro din fiecare masă unui adăpost pentru animale”, a povestit ea, pentru presa italiană. Ea consideră că incidentul este o oportunitate de a promova cauza animalistă.

Controverse a stârnit și patronul unui alt local din Italia. Acolo, un mesaj afișat la intrarea barului încă din 2017 a fost aspru criticat. Proprietarul refuză să-l dea jos, chiar dacă a fost acuzat de public și sindicate că este misogin.

