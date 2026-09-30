Un oraș din vestul României va începe din această iarnă să încălzească școli, grădinițe și alte clădiri publice cu apa fierbinte aflată sub pământ. Sistemul geotermal din Pecica, județul Arad, a trecut testele după o investiție de aproximativ 25 de milioane de lei, iar autoritățile estimează că energia termică produsă astfel va fi cu aproximativ 50% mai ieftină, potrivit Observator News. Proiectul a ajuns la final cu trei ani mai târziu decât era programat.

Apa geotermală de la Pecica ajunge la aproximativ 46-50°C

Sub Pecica se află o resursă care poate fi folosită direct pentru producerea căldurii: apa geotermală. Proiectul a fost gândit în jurul a două foraje, unul pentru extragerea apei geotermale și altul pentru reinjectarea ei în subteran după ce căldura a fost folosită. Documentația inițială prevedea foraje de până la 1.200 de metri.

Date publicate în timpul executării proiectului arătau că apa extrasă avea o temperatură de aproximativ 46 de grade Celsius, iar alte informații despre proiect indicau o temperatură de circa 50 de grade Celsius. Apa nu este pur și simplu consumată și aruncată. Căldura ei este preluată în sistem, iar apa răcită termic este trimisă înapoi în subteran prin cel de-al doilea foraj.

Peste 2,4 kilometri de rețele pentru cele 13 clădiri

Proiectul tehnic prevedea o centrală termică nouă, aproximativ 1,33 de kilometri de rețea pentru distribuirea energiei termice și alți 1,085 de kilometri pentru transportul apei geotermale după ce aceasta și-a cedat căldura. Au fost prevăzute nouă racorduri pentru consumatori.

Cele 13 clădiri alimentate în această primă etapă sunt concentrate în zona centrală a orașului. Pe lângă școli și grădinițe, sistemul deservește clădiri ale Primăriei, Poliția Locală, Evidența Populației, o sală de sport și hala agroalimentară. Investiția a costat aproximativ 25 de milioane de lei și a fost realizată în mare parte cu bani europeni.

Pecica estimează că va plăti cu 50% mai puțin pentru căldură

Avantajul important ar trebui să se vadă în costurile de funcționare iar energia termică produsă cu ajutorul sistemului geotermal va fi cu aproximativ 50% mai ieftină decât soluția folosită până acum.

Sistemul trebuia să fie funcțional încă din 2023. Finalizarea a fost însă amânată după modificarea unor soluții tehnice și din cauza întârzierilor la livrarea unor componente ale instalațiilor de pompare. Acum instalația a trecut testele și se află în procedura de recepție, urmând să fie utilizată în sezonul rece 2026-2027.

Următoarea etapă: aproximativ 300 de locuințe

Planurile nu se opresc la clădirile publice. Autoritățile din Pecica vor ca, în viitor, la sistem să fie conectate și aproximativ 300 de locuințe aflate în apropierea conductelor deja construite.

Cum se va încălzi Pecica, jud. Arad, cu apă fierbinte de 46... 50 de grade Celsius din subteran, din iarna 2026

Extinderea către populație nu poate fi făcută imediat. Pentru că proiectul a beneficiat de finanțare europeană, există o perioadă de monitorizare de cinci ani. După încheierea acesteia, municipalitatea vrea să permită racordarea locuințelor de pe traseul rețelei.

La Sântana se construiește un sistem de 28 de milioane de lei

Pecica nu este singurul oraș din județul Arad care încearcă să folosească energia aflată sub pământ. La Sântana este în construcție un sistem asemănător, în valoare de aproximativ 28 de milioane de lei. Proiectul prevede două foraje de câte 1.200 de metri, aproximativ 2,7 kilometri de conducte pentru transportul apei, o centrală termică și 2,2 kilometri de rețea pentru distribuirea energiei termice.

În prima etapă, sistemul ar urma să încălzească Primăria, Școala Gimnazială Sfânta Ana și Liceul Tehnologic Ștefan Hell. Numai că lucrările au ajuns deocamdată la aproximativ 55%. Au fost executate cele două foraje și doar câteva sute de metri din cei 2,7 kilometri de conducte, potrivit primarului Daniel Tomuța. Proiectul ar fi trebuit să fie gata în această iarnă, însă termenul a fost împins până la sfârșitul anului 2028. Întârzierea a fost pusă pe seama unor neînțelegeri între firmele din România și Ungaria care au câștigat lucrările, divergențe care au ajuns inclusiv în instanță.