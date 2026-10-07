O operațiune de amploare a autorităților vamale și judiciare din Germania a scos la iveală o rețea de muncă la negru care activa pe șantierele navale din nordul țării și din landul Saxonia.

În centrul anchetei desfășurate de Parchetul din Chemnitz se află suspiciuni grave privind utilizarea ilicită a forței de muncă, fiind vizate firme care au folosit muncitori români neînregistrați pentru lucrări de amenajare și construcții de nave, relatează Sueddeutsche Zeitung.

Peste 100 de ofițeri și procurori au efectuat percheziții la mai multe sedii de companii, locuințe private și puncte de lucru operative.

Din primele date ale anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului asigurărilor sociale și statului german se ridică la aproximativ 5 milioane de euro, prin neplata contribuțiilor obligatorii și nedeclararea orelor reale de muncă.

Șase suspecți – patru bărbați și două femei – cu vârste cuprinse între 40 și 62 de ani sunt cercetați în acest dosar.

Anchetatorii germani au ridicat din locațiile percheziționate mai multe mijloace de probă, printre care sisteme informatice, telefoane mobile și registre contabile duble.

De asemenea, pe șantierele navale au fost legitimate mai multe persoane, printre care și cetățeni români care își desfășurau activitatea fără forme legale sau sub acoperirea unor contracte fictive de detașare.

Conform legislației din Germania, firmele care angajează muncitori străini au obligația strictă de a-i înregistra în sistemul național de asigurări sociale, cu excepția situațiilor reglementate de detașare transfrontalieră.