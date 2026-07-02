Flăcările se extind rapid, în ciuda celor 400 de pompieri

Un incendiu puternic, izbucnit miercuri după-amiază în apropierea localității Oupia, din Hérault, s-a propagat rapid spre nord-estul departamentului Aude, alimentat de secetă și vânturi puternice.

Conform Prefecturii din Aude, până la ora 23.00, focul mistuise deja 800 de hectare de vegetație. „Focul este controlat pe alocuri, dar nu este încă stăpânit”, a declarat un reprezentant al Prefecturii, citat de Le Parisien.

Operațiunile de stingere sunt complicate de terenul accidentat, lipsit de căi de acces. În zonă au fost mobilizați aproximativ 550 de pompieri din Hérault și Aude, sprijiniți de colegi din Tarn și Gard, precum și de aproximativ 30 de jandarmi.

De asemenea, patru avioane Canadair, două avioane Dash și un elicopter bombardier cu apă au fost trimise să intervină. Pentru a facilita intervenția, mai multe drumuri județene au fost închise, în timp ce un nor gros de fum este vizibil de la mai mulți kilometri distanță.

200 de persoane au fost evacuate

Condițiile meteo nefavorabile – temperaturi de peste 30 de grade Celsius și rafale puternice de vânt – au accelerat avansul flăcărilor care au cuprins în mare parte păduri de pini uscate.

În comunele Pouzols-Minervois și Mailhac, din Aude, autoritățile au evacuat între 150 și 200 de persoane din calea flăcărilor. „Focul s-a răspândit foarte repede deoarece furtuna Nils, care a lovit sudul Franței în februarie, a doborât mulți copaci. Aceștia au devenit acum combustibil pentru incendiu”, a explicat primarul localității Sainte-Valière, citat de Le Parisien.

În paralel, alte două incendii au izbucnit miercuri seara, în localitățile Rognac și Lançon-Provence, situate la aproximativ 20 de kilometri de Marsilia. Până la ora 00.30, flăcările au cuprins 200 de hectare de pădure la Lançon și 35 de hectare la Rognac.

Aproximativ 400 de pompieri și 150 de vehicule de intervenție sunt mobilizate pentru a combate incendiile, însă acestea nu au fost încă sub control. Pentru a sprijini operațiunile, drumul județean D10 a fost închis temporar.

În timp ce sudul Franței se confruntă cu un nou val de căldură, șase departamente din regiunea mediteraneană, inclusiv Aude, au fost plasate de Météo France în categoria de „pericol foarte ridicat” de incendii. În acest context, premierul francez, Sébastien Lecornu, este așteptat joi la Marsilia pentru a conduce o nouă celulă interministerială de criză.

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