Peste 2,8 milioane de mașini Audi Q3, precum și VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran și Caddy sunt rechemate în service din cauza unui șurub care s-ar putea rupe și afecta mecanismul de direcție.

Dacă se rupe, șurubul ar putea duce la defectarea direcției la aproximativ 2,86 milioane de vehicule VW și Audi la nivel mondial, potrivit Autorității Federale de Transport Auto din Germania (KBA). În cel mai rău caz, acest lucru ar putea duce la pierderea controlului direcției și la creșterea riscului de accident.

Pe site-ul autorității, problema este marcată în prezent ca fiind „în curs de investigare”, ceea ce înseamnă că o evaluare finală este încă în așteptare, potrivit Euronews.

Modelele vizate includ Audi Q3, precum și VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran și Caddy.

Audi a anunțat lansarea unei „rechemări preventive” după ce inspecțiile interne au relevat că sarea de pe drumuri și alți factori de mediu ar putea, în decursul a câtorva ani, să corodeze un șurub de fixare a sistemului de direcție la unele vehicule Q3. Dacă coroziunea avansează, aceasta ar putea afecta sistemul de direcție, a precizat compania.

Vehiculele afectate includ modele Audi Q3 fabricate între 31 octombrie 2017 și 23 mai 2024, care prezintă o combinație specifică între sistemul de direcție și cadrul auxiliar al punții față. Audi a menționat că reparația va dura până la o oră și va fi gratuită pentru clienți.

Modelele Volkswagen afectate au fost produse între 24 septembrie 2013 și 1 iulie 2024.

La nivel global, există aproape 2,16 milioane de vehicule Volkswagen potențial afectate, dintre care aproape 900.000 în Germania. Peste 696.000 de vehicule Audi sunt potențial afectate la nivel mondial, inclusiv 58.555 în Germania.

Euronews a contactat Volkswagen pentru a solicita un punct de vedere.

KBA precizează că nu are cunoștință despre incidente conexe care să fi implicat daune materiale sau vătămări corporale.

Această rechemare urmează unei acțiuni anterioare a Grupului Volkswagen din acest an, care a vizat bateriile unor modele electrice din gama ID. Acea măsură a afectat aproape 100.000 de mașini electrice ale Grupului Volkswagen. Ambele situații pălesc însă în comparație cu rechemarea în service a Grupului VW din cauza emisiilor motoarelor diesel, care a vizat 8,5 milioane de autovehicule din întreaga Europă.