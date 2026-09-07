Cinci hoți, 50 de secunde și cel puțin 80 de ceasuri

Totul s-a întâmplat în noaptea de 2 spre 3 septembrie 2026, la puțin timp după ora 2:00. Ținta a fost boutique-ul Longines de pe Via del Corso 152, chiar în centrul Romei. Potrivit La Repubblica, grupul era format din cel puțin cinci persoane și întreaga operațiune a durat aproximativ 50 de secunde.

Hoții au intrat în forță. O Alfa Romeo Giulietta furată a fost lansată direct în vitrina magazinului și folosită ca mașină-berbec. După ce geamul a cedat, membrii grupului au intrat și au luat în special ceasurile aflate în vitrine și exponate.

Primele estimări indică cel puțin 80 de ceasuri dispărute, la care se adaugă alte articole și accesorii. Valoarea totală ar depăși 100.000 de euro, însă personalul boutique-ului continuă inventarul, astfel că prejudiciul final poate fi diferit.

Mașina folosită pentru spargere fusese furată cu două zile înainte

Alfa Romeo Giulietta nu aparținea hoților. Mașina fusese furată, iar proprietarul raportase dispariția pe 1 septembrie la carabinierii din Prenestina, cu numai două zile înainte de lovitură. După spargere, Giulietta a fost abandonată în apropierea magazinului.

Pentru fugă, banda pregătise o a doua mașină, care nu a fost găsită până acum. Anchetatorii iau în calcul ca aceasta să fi plecat spre zona Lungotevere.

Corriere della Sera notează că anchetatorii verifică inclusiv posibilitatea ca aceeași bandă să fie implicată în alte atacuri similare asupra magazinelor din centrul Romei.

Nu era un simplu magazin care vindea Longines

Locația atacată este un boutique oficial Longines, nu un retailer multimarcă.

Boutique-ul de la Via del Corso 152 a fost inaugurat în aprilie 2024 și a fost chiar primul boutique Longines deschis în Italia. Este amplasat pe una dintre principalele străzi comerciale ale Romei și vinde direct colecțiile mărcii elvețiene.

Longines, fondată în 1832 și parte din Swatch Group, are în gamă modele care pornesc de la aproximativ o mie de euro și pot urca la câteva mii bune de euro, în funcție de colecție, material și complicații. Tocmai concentrarea unui număr mare de ceasuri într-un spațiu mic face astfel de magazine ținte atractive pentru grupările specializate.

După atac, autoritățile locale au cerut măsuri suplimentare de securitate în zonele comerciale de lux. Lorenza Bonaccorsi, președinta Primului Municipiu din Roma, a cerut „mai multe forțe de ordine pe stradă și camere”, iar reprezentanții comercianților au solicitat prezență permanentă a Poliției în punctele considerate vulnerabile.

Furturile de ceasuri de lux au devenit o afacere internațională

În mai 2026, poliția italiană a destructurat o grupare suspectată de mai multe atacuri, inclusiv un jaf din cartierul Parioli în care au fost furate 70 de ceasuri evaluate la peste 900.000 de euro. Cu doar câteva luni înainte, o bijuterie din centrul comercial Euroma2 fusese atacată în plină zi, cu un prejudiciu de peste 100.000 de euro.

Metoda este apropiată de alte jafuri spectaculoase produse recent în Italia. La Torino, de exemplu, hoții au furat ceasuri și bijuterii în valoare de aproximativ un milion de euro în doar patru minute, după ce au atacat o casă de licitații.

Datele The Watch Register arată și cât de mare este piața neagră: baza internațională conține peste 115.000 de ceasuri declarate pierdute sau furate, cu o valoare cumulată estimată la aproximativ 1,7 miliarde de lire. Rolex reprezintă peste jumătate dintre piesele raportate, dar sunt vizate constant și mărci precum Omega, Cartier, Patek Philippe sau Longines.

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