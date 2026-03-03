Imaginile cu pilotul amenințat au devenit virale

Pilotul poate fi auzit spunând repetat: „Înapoi. Opriți-vă!”, în timp ce oamenii continuă să se apropie, crezând că aviatorul ar fi iranian. Situația s-a calmat doar după ce pilotul le-a explicat că este american, moment în care grupul s-a retras și l-a lăsat în pace.

Avionul pilotului era unul dintre cele trei avioane americane doborâte din greșeală în Kuwait, luni. Înregistrări anterioare au arătat cum cele trei aeronave, fiecare evaluată la 90 de milioane de dolari, au spiralat în aer înainte de a se prăbuși.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că toți cei șase membri ai echipajelor au reușit să se catapulteze în siguranță și au fost recuperați, evacuați și transportați la spitale pentru verificări medicale.

Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că colaborează cu SUA pentru a investiga „circumstanțele incidentului”.

„Mai multe avioane americane s-au prăbușit în această dimineață. Confirmăm că toți membrii echipajelor au supraviețuit. Autoritățile au inițiat imediat operațiuni de căutare și salvare, evacuând echipajele și transportându-le la un spital pentru evaluare medicală. Starea lor este stabilă”, a explicat Ministerul Apărării din Kuwait.

Un alt pilot a trecut printr-o experiență mai bună cu un localnic

Un alt moment viral surprinde o interacțiune prietenoasă între un pilot american și localnici din Kuwait. Într-o filmare distribuită pe social media, un pilot, care tocmai se catapultase dintr-un avion doborât, este surprinsă zâmbind larg.

Un localnic i-a oferit ajutor, spunând: „Nu este nicio problemă, ești în siguranță. Totul este bine? Mulțumim pentru că ne-ai ajutat”.

Într-un alt clip, al treilea pilot ejectat este văzut mergând pe pământ, aparent teafăr. Incidentul vine pe fondul escaladării conflictelor în regiunea Orientului Mijlociu.

Pentagonul a raportat luni o creștere a numărului deceselor în rândul militarilor americani, ajungând la patru. Cu o zi înainte, administrația confirmase moartea a trei soldați americani în confruntările cu forțele iraniene.

Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu exclusiv pentru Daily Mail că luptele cu Iranul ar putea dura patru săptămâni.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni. Ne-am imaginat că va dura aproximativ atât. Este o țară mare, deci va dura patru săptămâni – sau mai puțin”, a spus Trump.

La o conferință de presă, președintele a adăugat că SUA are „capacitatea de a continua mult mai mult” decât această perioadă estimată.

Regiunea a fost aruncată în haos în weekend, după ce SUA și Israel au lansat rachete asupra Iranului, ucigând liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei sâmbătă.

Teheranul și aliații săi au ripostat, atacând Israelul, statele din Golf și ținte critice pentru producția globală de petrol și gaze naturale. Intensitatea atacurilor și lipsa unui plan de ieșire evidentă au prefigurat un conflict prelungit cu implicații majore.

Ambasada SUA din Arabia Saudită, atacată de drone

Marți, Ambasada SUA din Arabia Saudită a fost atacată cu drone, iar americanii din peste 15 țări din Orientul Mijlociu au fost îndemnați să evacueze. Departamentul de Stat al SUA a emis o avertizare de siguranță, recomandând cetățenilor americani să părăsească regiunea.

În noaptea de luni spre marți, bombardamente au avut loc în Beirut, capitala Libanului, după ce Forțele de Apărare ale Israelului au avertizat cetățenii să evacueze clădirile asociate cu militanții Hezbollah.

Iranul a fost lovit dur, inclusiv un spital din Teheran, care a fost evacuat după bombardamentele din apropiere, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Cel puțin 555 de persoane au fost ucise în Iran, iar peste 130 de orașe din țară au fost atacate, a raportat Societatea Semilunii Roșii Iraniene.

În Israel, autoritățile au anunțat 11 decese, iar în Liban, 31 de persoane au fost ucise în atacuri.

Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educaţiei. Ceremonia de la Palatul Cotroceni a durat două minute
Știri România 17:41
Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educaţiei. Ceremonia de la Palatul Cotroceni a durat două minute
Cum își pot recupera banii pe cazare și zboruri românii prinși în Dubai: turiștii plătesc cazarea și Guvernul Emiratelor decontează sumele
Știri România 17:37
Cum își pot recupera banii pe cazare și zboruri românii prinși în Dubai: turiștii plătesc cazarea și Guvernul Emiratelor decontează sumele
„Chefi la cuțite" 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată"
Stiri Mondene 18:00
„Chefi la cuțite” 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:57
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate"
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Politică 15:38
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
