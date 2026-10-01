Mărturiile pasagerilor FlyDubai care au oprit un posibil atac terorist și au salvat pilotul avionului, după ce a fost înjunghiat: „Pur și simplu acționezi”

O cursă comercială aparent banală s-a transformat într-o luptă disperată pentru supraviețuire la 10.000 de metri altitudine. Pasagerii zborului FlyDubai, care se deplasa pe ruta Dubai - Tel Aviv, au trăit momente de groază după ce copilotul, un cetățean din Oman, l-a înjunghiat pe comandantul aeronavei și a încercat să prăbușească intenționat aparatul de zbor. Tragedia, investigată acum ca un posibil atac terorist, a fost evitată la limită, grație intervenției eroice a câtorva oameni obișnuiți care au refuzat să devină victime.

Totul a început cu o coborâre bruscă și violentă. Copilotul l-a atacat pe pilotul indian Smit Machchhar, intenționând să preia controlul total. Deși grav rănit și sângerând abundent, Machchhar a dat dovadă de o prezență de spirit extraordinară: a deblocat ușa cabinei din interior, permițând astfel accesul pasagerilor, relatează publicația polonă Onet, parte a trustului Ringier.

Acesta fost detaliul care a salvat viețile celor aproximativ 180 de persoane aflate la bord.

Imediat ce ușa s-a deschis, patru cetățeni israelieni au năvălit în cabina de pilotaj, găsind o scenă de coșmar. Printre primii care au acționat a fost Yaniv Hayoun, care a relatat ulterior presei israeliene momentele de tensiune maximă. Văzând că atacatorul încearcă să distrugă instrumentele de bord, Hajun a intervenit decisiv.

„A încercat să distrugă instrumentele de bord pentru a imobiliza avionul. L-am prins pe atacator și l-am scos afară. Am sărit înapoi în cabina de pilotaj, am tras de manșe și avionul a început să-și revină. Apoi, unul dintre piloți mi-a spus că preia controlul”, a povestit Hajun, mărturisind că a știut cum să redreseze aeronava dintr-un instinct alimentat de un serial despre catastrofe aeriene pe care îl urmărise.

Atacatorul a fost imobilizat pe podea folosind cablurile de la căștile multimedia distribuite în avion.

Alături de el au luptat Zwika Manes și Assaf Rajuan, care au blocat ușa și au ajutat la neutralizarea definitivă a copilotului.

Rajuan, proprietarul unei agenții de asigurări, a descris contrastul șocant al zilei sale: „Cu câteva ore înainte eram în Thailanda, iar apoi m-am trezit în mijlocul unui coșmar. Desigur, nu eram singur. M-au ajutat niște bărbați mai mari și mai puternici decât mine, au blocat ușile și au hotărât să lupte până la capăt, pentru că viața este mai puternică decât orice altceva”.

În timp ce unii pasageri se luptau cu atacatorul, iar alți piloți aflați în timpul liber preluau comanda aeronavei, atenția s-a îndreptat spre căpitanul Smit Machchhar, care se afla în stare critică.

Salvarea sa a venit din partea lui Shota Musaev, singurul medic stomatolog aflat la bord, care i-a acordat primul ajutor și a reușit să îi oprească temporar hemoragia masivă.

Medicul a explicat că reacția sa a fost pur instinctuală, dictată de adrenalina momentului: „Într-un astfel de moment nu te gândești, pur și simplu acționezi. Eram patru care am preluat controlul asupra întregii situații, iar dacă nu am fi făcut asta, acum nu am mai fi vorbit cu voi”, le-a declarat el jurnaliștilor.

Datorită intervenției sale prompte, starea pilotului a rămas stabilă suficient timp pentru ca aeronava să poată fi adusă la sol.

Efortul comun al pasagerilor și al membrilor echipajului a culminat cu o aterizare de urgență, efectuată în deplină siguranță, pe un aeroport din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.