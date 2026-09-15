Înalta Curte de Justiție din Galicia a decis că încetarea disciplinară a contractului de muncă al unui angajat al unui șantier naval, care și-a părăsit postul după o dispută cu un coleg, este abuzivă. Potrivit sentinței, comportamentul acestuia nu a fost suficient de grav pentru a justifica o astfel de măsură. Compania a fost obligată să aleagă între reangajarea salariatului, cu plata salariilor restante, sau plata unei despăgubiri, conform Noticias Trabajo.

A plecat de la muncă după ce s-a certat cu un coleg

Angajatul, care lucra în companie din 2022, a avut un conflict cu un coleg în timpul turei din 16 mai 2025. În urma disputei, acesta a părăsit postul fără a anunța conducerea, ceea ce a determinat ca supraveghetorul să îi preia sarcinile și să prelungească programul de lucru al echipei.

Ulterior, șeful de șantier l-a contactat telefonic, stabilind ca angajatul să rămână acasă până pe 19 mai. Cu toate acestea, pe 20 mai, lucrătorul s-a prezentat la un alt șantier, unde nu era repartizat. După ce i s-a comunicat că prezența sa nu era necesară, acesta a părăsit locația fără alte incidente.

Decizia companiei și contestarea concedierii

Pe 30 mai 2025, angajatului i-a fost comunicată decizia de concediere disciplinară. Compania a justificat măsura prin două abateri considerate „foarte grave” conform Contractului Colectiv de Muncă aplicabil sectorului siderurgic din provincia A Coruña: abandonul locului de muncă și „frauda, neloialitatea sau abuzul de încredere”. Totuși, salariatul a contestat decizia, calificând-o drept abuzivă.

În primă fază, Tribunalul Social nr. 1 din Ferrol a respins cererea acestuia, considerând concedierea justificată. Nemulțumit, muncitorul a apelat la instanța superioară, care, în cele din urmă, i-a dat dreptate, considerând că abaterile invocate de angajator nu erau suficient de grave pentru a justificarea celei mai severe sancțiuni posibile.

Instanța consideră că abaterile nu au fost suficient de grave pentru concediere

Conform deciziei Înaltei Curți de Justiție din Galicia, faptele comise de salariat nu au întrunit criteriile necesare pentru a fi încadrate ca „abateri foarte grave”. Articolul 82.e) din Contractul Colectiv de Muncă prevede că abandonul locului de muncă trebuie să genereze un prejudiciu grav securității, să creeze un pericol de accident sau să cauzeze pierderi majore companiei pentru a justifica o astfel de sancțiune. În cazul de față, instanța a concluzionat că incidentul a determinat doar o preluare a sarcinilor de către colegi și câteva ore de muncă suplimentare, ceea ce califică abaterea drept „gravă”, dar nu „foarte gravă”.

Referitor la acuzația de „fraudă sau lipsă de loialitate”, instanța a considerat că prezența angajatului la un alt șantier, fără a fi repartizat acolo, a fost un comportament „eratic sau capricios”, dar nu suficient de grav pentru a constitui o abatere disciplinară. Mai mult, în momentul în care i s-a comunicat că nu este nevoie de el, acesta a părăsit locația fără a cauza alte probleme.

Firma trebuie să aleagă între reangajare și plata despăgubirii