Imagini nemaivăzute, în fața unui minister: zeci de roboți au ieșit în stradă să protesteze împotriva inteligenței artificiale

Un protest inedit a avut loc recent în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Varșovia, unde 30 de roboți umanoizi au cerut reglementarea urgentă a inteligenței artificiale (AI). Potrivit Futurism.com, evenimentul a fost organizat de grupul polonez Democratism pentru a atrage atenția asupra riscurilor asociate tehnologiei avansate.

„Roboții prezenți își propun să arate că această tehnologie este deja o realitate”, au declarat organizatorii prin intermediul unui Agibot A3, un robot dotat cu recunoaștere vocală și un model lingvistic avansat.

Roboții, aflați în faze incipiente de dezvoltare, au mărșăluit cu pancarte și au creat o imagine spectaculoasă.

Riscul ca oamenii să fie înlocuiți de roboți, scopul protestului

Grzegorz Kuliś, organizator al evenimentului și CEO al companiei Delta Robots, a explicat că scopul protestului este de a avertiza asupra riscului ca roboții umanoizi și AI să înlocuiască oamenii în diverse domenii de activitate.

„Dacă nu reacționăm acum, în curând am putea avea o problemă... acești roboți deja se deplasează liber, deja protestează”, a spus Kuliś, citat de AFP.

Protestul este și o strategie de promovare

Totuși, Kuliś nu este doar un activist; el conduce o companie care dezvoltă roboți, iar evenimentul poate fi văzut și ca o strategie de promovare. Însă temerile exprimate de acesta nu sunt singulare.