Un pod lung de numai 7,6 metri din județul Brașov urmează să fie demolat și reconstruit într-un proiect estimat la peste 4 milioane de lei. Podul traversează râul Timiș, în zona fostei tabere de copii de la Timișu de Jos, iar investiția nu presupune doar ridicarea noii structuri: sunt prevăzute și lucrări în albia râului și pentru consolidarea malurilor, potrivit BizBrașov.

De ce trebuie demolat podul de numai 7,6 metri

Valoarea estimată a investiției este de 4.081.899,71 de lei, cu TVA inclusă, iar durata prevăzută pentru realizarea lucrărilor este de nouă luni. Primăria Săcele a contractat serviciile de proiectare pentru reconstrucția podului, care asigură accesul atât către zona fostelor tabere școlare, abandonate de mai multe decenii, cât și către locuințele și casele de vacanță construite ulterior aici.

Podul existent se află într-o stare avansată de degradare și, potrivit documentației tehnice depuse pentru obținerea avizului de mediu, actuala structură reprezintă un risc pentru circulație. Problemele sunt numeroase. Dala din beton este grav afectată în zonele de rezemare. Au fost identificate infiltrații, fisuri, pete de rugină și armături rămase fără stratul de beton care ar trebui să le protejeze. În unele zone există inclusiv bucăți de beton desprinse.

Nici culeele podului nu sunt într-o stare mai bună. Acestea prezintă zone în care betonul s-a desprins, iar la una dintre culee lipsește radierul. Podul nu are nici aripi sau sferturi de con, elemente folosite pentru racordarea structurii cu terasamentele și pentru protejarea zonei. Problemele continuă și la nivelul carosabilului. Asfaltul este degradat atât spre marginile drumului, cât și în zona centrală.

Ce intră, de fapt, în proiectul de peste 4 milioane de lei

Suma de 4,08 milioane de lei nu este destinată doar construirii unui pod de 7,6 metri. Actuala structură va fi demolată integral, iar în locul ei urmează să fie construit un pod nou, proiectat ca o grindă simplu rezemată și realizat din elemente prefabricate din beton precomprimat. Dar lucrările nu se opresc aici.

Un pod de doar 7,6 metri din Brașov va costa peste 4 milioane de lei, iar lucrările vor dura 9 luni. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Albia râului Timiș este în prezent colmatată, iar vegetația abundentă crescută în zona traversării îngreunează scurgerea apei. Proiectul prevede curățarea vegetației, decolmatarea albiei și recalibrarea acesteia, astfel încât secțiunea de scurgere să fie uniformizată, și vor fi realizate și lucrări pentru taluzarea și protejarea malurilor.

Pentru protejarea zonei sunt prevăzute lucrări cu gabioane, structuri umplute cu piatră folosite pentru stabilizarea malurilor și prevenirea eroziunii. Acestea vor fi amenajate pe o lungime de 12 metri în amonte de pod, atât pe malul stâng, cât și pe cel drept. În aval, intervențiile vor fi mai extinse, câte 24 de metri pe fiecare dintre cele două maluri.

Prin urmare, investiția estimată la peste 4 milioane de lei include demolarea podului degradat, construirea structurii noi, intervențiile asupra albiei râului și protejarea malurilor. Lucrările ar urma să fie terminate în nouă luni.

Podul duce spre două foste tabere abandonate

Dimensiunile reduse ale podului ascund însă importanța drumului pe care acesta se află. Traseul asigură accesul către zona fostelor tabere școlare, dar și către mai multe proprietăți, locuințe și case de vacanță construite aici în ultimii ani. Cele două foste tabere se întind pe suprafețe de aproximativ 8.000 de metri pătrați, respectiv 9.600 de metri pătrați.

În urmă cu mai bine de un deceniu au existat planuri pentru readucerea lor la viață, însă acestea nu s-au concretizat, iar clădirile au rămas abandonate. În documentația pregătită pentru noul pod, zona este descrisă ca având un potențial economico-turistic ridicat.