Noul pod peste Tisa și Punctul Internațional de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației II - Bila Țerkva vor fi deschise oficial circulației joi, 8 octombrie, devenind complet operaționale. Proiectul de infrastructură transfrontalieră, finanțat din fonduri europene, conectează direct România de Ucraina și promite să transforme Maramureșul într-un punct strategic de tranzit și dezvoltare economică.

Deschiderea oficială a punctul de frontieră dintre Sighetu Marmației II și Bila Țerkva

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că deschiderea oficială a Punctului Internațional de Trecere a Frontierei de Stat și a Biroului Vamal de Frontieră Sighetu Marmației II - Bila Țerkva va avea loc joi, de la ora 12.20.

„Evenimentul marchează deschiderea oficială a unei noi conexiuni rutiere transfrontaliere între România și Ucraina, cu importanță strategică pentru mobilitatea persoanelor și mărfurilor și pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două state”, a transmis CNAIR.

Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliul Județean (CJ) Maramureș spune că prin deschiderea Podului peste Tisa „un vis vechi al Maramureșului devine realitate”. De asemenea, punctul de frontieră va fi operațional din aceeași zi.

„Joi, 8 octombrie, vom da efectiv în trafic noul Pod peste Tisa și Punctul Internațional de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației - Bila Țerkva. Nu va fi doar o ceremonie, nu vom tăia o panglică pentru ca apoi să așteptăm să vedem când vor putea trece primele mașini. Joi, când vom spune că punctul de frontieră este deschis, el va fi funcțional, iar oamenii vor putea circula”, a precizat Gabriel Valer Zetea.

„O poartă” deschisă spre Ucraina

Acesta mai spune că prin acest pod, Maramureșul nu mai este „capăt de țară”, ci „o poartă”.

„Maramureșul Voievodal nu trebuie să fie capăt de țară. Trebuie să fie o poartă. O poartă pentru oameni, pentru transportatori, pentru turiști, pentru investiții și pentru dezvoltare. Joi, 8 octombrie, deschidem această poartă. Și poate că acesta va fi lucrul cel mai frumos: după atâția ani în care am vorbit despre Podul peste Tisa la timpul viitor, de joi vom putea vorbi despre el la timpul prezent. Podul există. Punctul de frontieră funcționează. Iar oamenii vor trece”, a adăugat președintele CJ Maramureș.

Investiția totală depășește 50 de milioane de euro

Noul pod rutier peste Tisa, ce conectează Sighetu Marmației de localitatea ucraineană Bila Țerkva, va fi deschis oficial circulației pe 8 octombrie 2026, punctul internațional de trecere a frontierei fiind complet funcțional încă din prima zi. Investiția totală depășește 50 de milioane de euro, acoperind atât drumurile de acces, cât și un complex vamal modern.

Podul peste Tisa. Foto: Gabriel Valer Zetea/Facebook

Proiectul a fost realizat de asocierea Tehnodomus SA - Costin și Vlad Birou de Arhitectură SRL.