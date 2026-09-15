Moscova îi amenință pe diplomații europeni și le cere să plece din Kiev după atacul asupra trenului de pasageri

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Ministerul rus de Externe a cerut marți evacuarea ambasadelor din Kiev, apelul făcând parte dintr-o escaladare retorică a regimului de la Moscova în urma atacului cu dronă care a vizat duminică un tren de pasageri în apropierea graniței cu Polonia, relatează The Moscow Times.
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Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că avertismentul cu privire la evacuarea ambasadelor din Kiev, emis pentru prima dată în primăvara aceasta, „rămâne relevant”.
„Politicienii și diplomații occidentali ar trebui să facă o evaluare sobră a riscurilor existente”, a răspuns Zaharova la o întrebare despre atacul care a vizat duminică un tren de pasageri la aproximativ 2 kilometri de granița cu Polonia.
Linia ferată atacată fusese folosită cu câteva minute mai devreme de un alt tren, care îi transporta pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson și fostul prim-ministru suedez Carl Bildt.
Maria Zaharova a susținut că infrastructura de transport a Ucrainei este o „țintă legitimă” pentru Rusia și a pretins că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ÎI tratează pe vizitatorii occidentali drept „scuturi umane”.
Kremlinul a recunoscut atacul aerian efectuat duminică asupra unui tren de pasageri care se deplasa spre Varșovia și l-a justificat în mod cinic prin faptul că a avut loc „în teritoriul ucrainean”.
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat luni că rușii au atacat trenul ucrainean într-o tentativă de a-i „speria” pe aliații Kievului.
În acest context, Polonia a decis să consolideze punctele de trecere a frontierei sale cu Ucraina. „Ultimele zile arată că acțiunile Rusiei amenință securitatea întregii Europe. În concordanță cu decizia guvernului nostru, infrastructura folosită de paza frontierei este consolidată”, a transmis ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citat de Reuters.
Potrivit armatei poloneze, geniștii săi construiesc la graniță fortificații folosind containere din plastic ce pot fi umplute cu nisip sau pietriș. De asemenea, vor fi suplimentate posturile de observare și pază la punctele de trecere a frontierei de la Dorohusk, Medyka și Korczowa.