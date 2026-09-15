Moscova îi amenință pe diplomații europeni și le cere să plece din Kiev după atacul asupra trenului de pasageri

Ministerul rus de Externe a cerut marți evacuarea ambasadelor din Kiev, apelul făcând parte dintr-o escaladare retorică a regimului de la Moscova în urma atacului cu dronă care a vizat duminică un tren de pasageri în apropierea graniței cu Polonia, relatează The Moscow Times.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că avertismentul cu privire la evacuarea ambasadelor din Kiev, emis pentru prima dată în primăvara aceasta, „rămâne relevant”.

„Politicienii și diplomații occidentali ar trebui să facă o evaluare sobră a riscurilor existente”, a răspuns Zaharova la o întrebare despre atacul care a vizat duminică un tren de pasageri la aproximativ 2 kilometri de granița cu Polonia.

Linia ferată atacată fusese folosită cu câteva minute mai devreme de un alt tren, care îi transporta pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson și fostul prim-ministru suedez Carl Bildt.

UE: Rusia caută să-i sperie pe aliații Ucrainei

Maria Zaharova a susținut că infrastructura de transport a Ucrainei este o „țintă legitimă” pentru Rusia și a pretins că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ÎI tratează pe vizitatorii occidentali drept „scuturi umane”.

Kremlinul a recunoscut atacul aerian efectuat duminică asupra unui tren de pasageri care se deplasa spre Varșovia și l-a justificat în mod cinic prin faptul că a avut loc „în teritoriul ucrainean”.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat luni că rușii au atacat trenul ucrainean într-o tentativă de a-i „speria” pe aliații Kievului.

Polonia întărește punctele de trecere de la granița cu Ucraina

În acest context, Polonia a decis să consolideze punctele de trecere a frontierei sale cu Ucraina. „Ultimele zile arată că acțiunile Rusiei amenință securitatea întregii Europe. În concordanță cu decizia guvernului nostru, infrastructura folosită de paza frontierei este consolidată”, a transmis ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citat de Reuters.