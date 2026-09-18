Proiect major pe ruta Via Carpatia: tunelul de 2,2 kilometri e finalizat 33%, iar finalizarea lucrărilor este programată pentru 2028, a relatat Samorzadowy, portalul autoguvernării.

Construirea tunelului de pe traseul S19, între Rzeszów Południe și Babica, marchează un progres important.

Mașina TBM „Karpatka” a săpat deja 739 metri din a doua parte a tunelului, ceea ce reprezintă aproximativ 33% din lungimea totală planificată,

Această porțiune face parte dintr-un proiect complex al infrastructurii rutiere din regiunea Podkarpacie, fiind integrată în coridorul „Via Carpatia”.

Tunelul, construit sub dealul Grochowiczna, va avea o lungime de 2.255 metri, va dispune de două benzi de circulație și o bandă de urgență, fiind conectate prin 15 pasaje transversale și un pasaj suplimentar pentru situații de urgență. Acest design este menit să asigure siguranța maximă pentru șoferi.

Mașina TBM, denumită „Karpatka”, are dimensiuni impresionante: 114 metri lungime și o lamă de 15,16 metri diametru, acționată de 12 motoare de 1 MW fiecare.

Provocările inginerești și investigațiile arheologice extinse au dus la amânarea finalizării tunelului, planificată acum pentru 7 ianuarie 2028, Inițial, proiectul trebuia să fie gata până în 2026.

Pe lângă tunel, acest segment de 10 kilometri al traseului S19 include construirea nodului de circulație Babica, șase estacade, două viaducte și un sistem de intersecție fără coliziuni cu linia feroviară.

Totodată, va fi construit un Centru de Gestionare a Tunelului, primul de acest fel în Podkarpacie, menit să optimizeze operațiunile și siguranța rutieră.

Pentru regiunea Podkarpacie, acest proiect reprezintă o investiție strategică, având un impact major asupra conectivității și dezvoltării economice regionale.