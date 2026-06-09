Ce recomandări au transmis autoritățile prin RO-ALERT

Mesajul de „Alertă Extremă” a fost difuzat atât în limba română, cât și în limba engleză, având în vedere numărul mare de cetățeni străini care locuiesc în această zonă rezidențială din nordul Capitalei.

„A fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, se arată în mesajul transmis de ISUBIF.

Sursa foto: RO-Alert / ISU București-Ilfov.

Ghid de siguranță: Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un porc mistreț

Deși pot părea speriați în mediul urban, porcii mistreți pot deveni extrem de agresivi dacă se simt încolțiți, dacă sunt răniți sau dacă este vorba despre o ursoaică/scroafă care își apără puii. Jandarmii și specialiștii în comportament animal recomandă:

Păstrați-vă calmul: Nu fugiți mâncând pământul. Mișcările bruște pot provoca animalul să atace.

Nu fugiți mâncând pământul. Mișcările bruște pot provoca animalul să atace. Nu faceți selfie-uri: Autoritățile atrag atenția în mod expres ca cetățenii să nu încerce să se apropie pentru fotografii sau clipuri video pentru rețelele sociale.

Autoritățile atrag atenția în mod expres ca cetățenii să nu încerce să se apropie pentru fotografii sau clipuri video pentru rețelele sociale. Adăpostiți-vă: Intrați în cea mai apropiată scară de bloc, magazin sau curte dacă observați animalul pe trotuar.

Intrați în cea mai apropiată scară de bloc, magazin sau curte dacă observați animalul pe trotuar. Nu îl hrăniți: Hrana oferită animalelor sălbatice le determină pe acestea să revină constant în zonele populate de oameni.

Hrana oferită animalelor sălbatice le determină pe acestea să revină constant în zonele populate de oameni. Sunați la 112: Dacă animalul manifestă un comportament agresiv sau blochează accesul, contactați imediat serviciile de urgență.

De ce apar mistreții în zonele rezidențiale din Ilfov

Strada Erou Iancu Nicolae din Pipera se află în imediata apropiere a Pădurii Băneasa. Extinderea imobiliară masivă din ultimii ani din nordul Capitalei și reducerea habitatului natural al animalelor sălbatice reprezintă principalele cauze pentru care mistreții sau vulpile ajung tot mai des pe străzile asfaltate, în căutare de hrană.

La fața locului au fost trimise echipaje de Jandarmerie și echipaje medicale pentru a monitoriza zona și pentru a îndepărta pericolul.