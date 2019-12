De Octavian Cojocaru,

Nimeni nu știe de unde au apărut păsările, cine și de ce le-a pus pălăriile, a notat CNN.

Mariah Hillman, de la o asociație de protecție a animalelor, a spus că i s-a părut că păsărilor le-au fost lipite acele pălării miniaturale cu lipici și că pare că păsările și-au pierdut penajul din zona unde li s-a făcut această lipitură.

„E un motiv de îngrijorare”, a spus Mariah Hillman. Cei de la respectiva asociație de protecție a animalelor au pus capcane pentru a putea prinde păsările și a le scoate acele pălării miniaturale.

Păsările au devenit o senzație printre internauții din Las Vegas, care le urmăresc peste tot și cum le văd, le și filmează.

Kassandra Flores a dezvăluit că a văzut una dintre păsări în cartierul în care locuiește mama ei. Ea nu credea că păsările cu pălărie sunt reale.

„La început a fost la geamul nostru, dar până să apuc să-l filmez, a zburat. Când am plecat de acasă, am văzut iar porumbelul.

Există voci care susțin că ar fi și o a treia pasăre cu pălărie, dar nu s-a putut confirma acest lucru.

„The video then went viral after being posted by Las Vegas Locally…”



Sorry everyone. ?https://t.co/rdFoyXWSCP