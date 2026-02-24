Bărbatul lucra de zeci de ani de la ora 5 dimineața

Darren Williams, care lucra de zeci de ani pe o rută matinală începută la ora 5.00, a fost obligat să-și înceapă programul mai târziu după ce s-a întors din concediul medical, ceea ce i-a agravat anxietatea, potrivit tribunalului, relatează Daily Mail.

Williams, diagnosticat cu autism și probleme de sănătate mintală în 2022, a dat în judecată compania pentru discriminare legată de dizabilitate, iar reclamația sa a fost admisă.

Williams fusese în concediu medical între noiembrie 2022 și februarie 2023. La întoarcere, i s-a impus să înceapă lucrul pe o rută diferită, la ore mai târzii, între 6.45 și 7.30, pentru a reduce riscul de absență pe termen lung.

Managerul său i-a trimis e-mailuri în perioada concediului, încercând să-l convingă să accepte noul program, la care Williams a răspuns categoric: „NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE”.

Tribunalul a constatat că schimbarea i-a provocat stres și i-a afectat sănătatea mintală

Judecătorul Rhodri McDonald, care a condus cazul la Manchester, a decis că Royal Mail nu a făcut ajustări rezonabile pentru dizabilitatea lui Williams.

De asemenea, tribunalul a concluzionat că Williams ar fi trebuit să fie lăsat să înceapă lucrul la ora 5.00 în septembrie 2023, înainte de a fi făcută tranziția, treptat, la ora 6.00.

Compania i-a plătit despăgubiri pentru prejudicii de ordin emoțional

Royal Mail a fost obligată să-i plătească lui Williams 12.925 de lire sterline pentru „prejudicii de ordin emoțional”. Totuși, cererea sa de hărțuire legată de dizabilitate a fost respinsă.

Judecătorul a recomandat companiei să îi confirme oficial lui Williams că ora sa de început ar trebui să fie între 5.00 și 6.00, menționând că un program de la ora 6.45 îi afectează sănătatea mintală.

Williams, care lucrează la Royal Mail de la vârsta de 15 ani, avea un program bine stabilit: începea munca la ora 5.00 și încheia la 12.42, având timp să-și îngrijească soția, care suferă de probleme de sănătate.

Tribunalul a sugerat că Royal Mail ar fi putut redistribui timpul suplimentar din programul lui Williams în alte rute, folosind sistemele sofisticate disponibile.

„Permisiunea de a începe la ora 5.00 ar fi necesitat redistribuirea unui surplus de o oră și 45 de minute. Nu considerăm că acest lucru ar fi rezonabil, dar găsim că ajustarea rutelor pentru a permite lui Williams să înceapă la ora 6.00 și să termine la 13.42 ar fi fost un pas rezonabil”, a concluzionat judecătorul.

