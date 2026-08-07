Milo, care și-a pierdut vederea din cauza unei infecții oculare în 2023, a fost retras din competiții, însă a revenit spectaculos și a câștigat pentru a opta oară la Royal Windsor Show în 2025. Conform publicației menționate, el a mai avut și alte victorii în acest an.

Deși orbirea l-a forțat să se retragă temporar din dresaj, Milo și-a adaptat abilitățile, folosind o combinație de simț tactil, auz și semnale de la Megan Share, pentru a se orienta pe teren.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Megan, în vârstă de 28 de ani, proprietara unei școli de echitație din Kidderminster, Worcestershire, Anglia, a explicat: „El interpretează presiunea pe care o exercit asupra lui, dar folosește și propria presiune a copitelor asupra solului pentru orientarea în spațiu. Este ca o tehnică de tip Braille”.

De la pierderea vederii, Milo a devenit și mai alert, compensând cu un simț al auzului mai ascuțit.

„Este pur și simplu uimitor. Sunt extrem de mândră de el. Nu cred că mai există alți cai orbi care să concureze la acest nivel în lume”, a spus Megan.

În 2026, Milo a continuat să câștige competiții, dovedind că dizabilitatea sa nu este un obstacol în calea excelenței sportive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE