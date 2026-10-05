Premiul Nobel pentru Medicină 2026 a fost acordat cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel pentru descoperirile privind canalele ionice activate de lumină și dezvoltarea optogeneticii, o metodă care permite cercetătorilor să controleze activitatea unor neuroni folosind lumina.

Ce este optogenetica și de ce este importantă

Academia Nobel a anunțat luni, 5 octombrie 2026, laureații Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină. Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au fost recompensați pentru cercetările care au stat la baza optogeneticii.

Premiul Nobel pentru Medicină 2026. Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel Sursa foto: Nobelprize.org

Premiul deschide oficial săptămâna Premiilor Nobel din 2026.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au fost premiați „pentru descoperirile lor privind canalele ionice controlate de lumină și optogenetica”.

„A înțelege cum creierul formează amintiri, sentimente și comportamente a fost mult timp un vis pentru cercetători. Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2026 pentru descoperiri care au condus la optogenetică, care face posibilă activarea sau dezactivarea activității celulelor nervoase individuale dintr-un creier viu. Această metodă este utilizată acum în laboratoare din întreaga lume pentru a dezvălui misterele creierului.”, a transmis Academia Nobel.

Optogenetica este o tehnică prin care cercetătorii pot controla activitatea celulelor, în special a neuronilor, folosind lumina.

Descoperirile lui Peter Hegemann și Georg Nagel au contribuit la identificarea și caracterizarea unor proteine sensibile la lumină, cunoscute drept channelrhodopsine ( canalrodopsina). Acestea funcționează ca niște canale ionice activate de lumină, potrivit Lasker Foundation.

Ulterior, Karl Deisseroth și colaboratorii săi au contribuit decisiv la folosirea acestor proteine pentru controlul activității neuronale. Prin intermediul luminii, cercetătorii pot activa sau inhiba anumite celule nervoase și pot studia astfel circuitele creierului cu o precizie foarte mare.

„Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026 este acordat pentru optogenetică — o metodă care permite demonstrarea modului în care celulele nervoase modelează amintirile, sentimentele și comportamentele din creierul viu. Peter Hegemann și Georg Nagel au descoperit o proteină remarcabilă, canalrodopsina, într-o algă unicelulară. Karl Deisseroth a transformat proteina într-un comutator controlat de lumină pentru celulele nervoase. Laureații au pus bazele unei noi ere în neuroștiințe.”, precizează Academia Nobel.

Cum a apărut descoperirea

Povestea începe cu organisme unicelulare, inclusiv alge verzi, care folosesc proteine sensibile la lumină pentru a reacționa la mediul înconjurător.

Cercetările lui Hegemann și Nagel au arătat că aceste proteine pot permite trecerea ionilor prin membrana celulară atunci când sunt stimulate cu lumină. Descoperirea a deschis drumul către utilizarea lor în neuroștiință.

În 2005, Deisseroth și colegii săi au demonstrat că aceste mecanisme pot fi folosite pentru a controla activitatea neuronilor cu ajutorul luminii. Rezultatul a contribuit la transformarea optogeneticii într-un instrument important pentru cercetarea creierului.

„Optogenetica oferă oportunități de cartografiere a creierului într-un mod la care odinioară doar puteam visa”, a subliniat Per Svenningsson, președintele Comitetului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.

Ce permite astăzi optogenetica

Metoda îi ajută pe cercetători să studieze modul în care funcționează circuitele neuronale și să urmărească legătura dintre anumite celule nervoase și comportamente.

Optogenetica este utilizată în cercetări privind afecțiuni neurologice și psihiatrice, inclusiv Parkinson, epilepsie și alte tulburări ale creierului.

Un avantaj major este precizia. Spre deosebire de metode care pot afecta simultan numeroase celule, optogenetica permite cercetătorilor să țintească anumite tipuri de neuroni și să le controleze activitatea cu impulsuri de lumină.

Cine sunt laureații Nobel pentru Medicină 2026

Karl Deisseroth este cercetător american, profesor la Stanford University, cunoscut pentru contribuțiile sale la dezvoltarea optogeneticii și la studiul circuitelor neuronale.

Peter Hegemann este cercetător german, profesor la Humboldt University din Berlin. Cercetările sale au fost esențiale pentru înțelegerea proteinelor microbiene sensibile la lumină.

Georg Nagel, cercetător german la Universitatea din Würzburg, a contribuit la descoperirea și caracterizarea canalelor ionice activate de lumină.

Premiul pentru Fiziologie sau Medicină este primul Nobel anunțat în 2026. Urmează Fizica, Chimia, Literatura, Pacea și Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel.