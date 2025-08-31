Întrebat la Chişinău cum va sprijini România Republica Moldova în alegeri, Nicușor Dan a răspuns: „Trebuie să facem o distincţie clară. România este un stat democratic, România nu va interfera în aceste alegeri. Pe de-o parte, în ceea ce priveşte intenţia de vot, campania electorală, România nu va face nimic pentru că este un stat democratic”, a răspuns preşedintele.

Șeful statului a precizat că țara noastră ar putea acorda asistenţă pe securitate cibernetică.

„În ceea ce priveşte interferenţa rusă, România, alături de parteneri internaţionali, va acorda asistenţă pe securitate cibernetică, unde vedem că este un atac de luni sau ani de zile”, a spus Nicuşor Dan.

Vineri a început oficial campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie din Republica Moldova.

Maia Sandu i-a îndemnat pe toţi cetăţenii din Republica Moldova să „nu se lase atraşi în scheme murdare” de corupţie electorală şi să se „informeze corect” din surse oficiale.

Un exemplu dat lumii întregi

El a arătat că moldovenii sunt un exemplu pentru lupta pe care au dat-o pentru a păstra această limbă.

„(…)Vă mărturisesc că sunt foarte emoţionat pentru că, aşa cum spunea doamna preşedinte, eu tot timpul am considerat limba română un dat. M-am născut, am vorbit limba română, am făcut şcoala în limba română şi dumneavoastră, în opinia mea, aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate”, a subliniat Nicuşor Dan.

Totodată, președintele României a precizat că moldovenii sunt un exemplu pentru Europa şi pentru lumea întreagă, pentru modul în care încearcă să apere democraţia în faţa aceloraşi tipuri de presiuni care vin din aceeaşi parte. „Și dovediţi prin asta că sunteţi mai europeni decât europenii şi că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”, a spus Dan.

El a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova, precizând că „România şi Republica Moldova sunt ţări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă şi este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalţi, astfel încât aceste două ţări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toţi”.

Busola identității noastre

La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook:

„M-am bucurat să sărbătoresc limba română alături de Președintele României, Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională și apoi cu oamenii minunați din Strășeni. În fiecare chip și în fiecare vorbă am simțit dragostea pentru limba care ne unește. Am învățat încă din copilărie că libertatea și demnitatea nu ni se dau de-a gata. Ele se câștigă și se apără cu trudă și curaj”.

Totodată, Maia Sandu a afirmat că „la fel și limba română – a rezistat pentru că a fost apărată și iubită de generații de oameni curajoși”:

„Astăzi, noi avem datoria să o păstrăm și să o transmitem mai departe copiilor noștri. Oriunde am fi, ea rămâne busola identității noastre și legătura vie cu tradițiile și rădăcinile. Le mulțumesc tuturor celor care au avut curiozitateaa să-și verifice cunoștințele la dictare, precum și tuturor celor care cultivă limba română în fiecare zi prin dragostea și grija lor”.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat duminică, într-o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului român a fost primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, şi a participat la evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Ulterior, preşedintele a depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni, și a participat la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

