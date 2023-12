Președintele unei asociații dizolvate la cererea dezvoltatorilor imobiliari acuză: „One United Properties te cumpără sau te ucide”. Ce spune CEO-ul companiei

Mihail Bumbeș, președintelele asociației „Miliția Spirituală”, dizolvată în instanță la finalul anului trecut, susține, într-o postare pe Facebook de pe 22 decembrie, că unul dintre avocații dezvoltatorului imobiliar One United Properties a încercat, în 2019, să îl convingă să renunțe la procese printr-o combinație de „amenințare” cu „un fel de mituire”.

„One United Properties te cumpără sau te ucide”, se intitulează postarea activistului.

Miliția Spirituală este una dintre asociațiile care au cerut în instanță suspendarea/anularea autorizației de mediu, respectiv suspendarea/anularea autorizației de construcție pentru megaproiectul dezvoltat de One United Properties în zona Floreasca din București.

E vorba de One Floreasca City (în valoare de peste 400 milioane de euro) ce include proiectul rezidențial One Mircea Eliade, complexul de birouri One Tower și proiectul comercial One Gallery.

Recomandări INTERVIU. Dacian Cioloș, despre numirea Ancăi Dragu la Banca Națională a Moldovei: „Numai așa ne putem apropia de o unire pragmatică. Nu fluierat pe stadioane și scris pe garduri”

Firma de avocatură care reprezintă One Properties în procesele cu organizațiile civile este „Societatea Civilă de Avocați STOICA & Asociații”, înființată și condusă de fostul ministru al Justiției și fost președinte al PNL Valeriu Stoica, precizează activistul.

Într-un e-mail trimis de avocatul Adrian Ioniță, reprezentantul One United Properties, dezvoltatorul imobiliar a propus stingerea „litigiilor pe cale amiabilă”, respectiv „identificarea unor eventuale proiecte de utilitate publică care prezintă interes pentru dumneavoastră și pe care le-am putea dezvolta, în continuare, împreună, în linie cu astfel de proiecte derulate de noi”, afirmă Mihail Bumbeș.

„Vrem să înțelegem motivele pentru care, în continuare, asociația dumneavoastră continuă să atace proiectul nostru. (…) Plus că, așa cum s-a văzut la momentul respingerii acțiunii de suspendare inițiată de asociația dvs., cheltuielile de judecată aferente unor astfel de procese sunt considerabile”, ar mai fi precizat avocatul în e-mail.

E-mailul a fost trimis după ce asociația Miliția Spirituală a pierdut primul proces pe fond, pentru suspendarea autorizației de mediu, și a făcut ulterior recurs, povestește activistul. Acesta ar fi fost invitat la o discuție de către avocatul Adrian Ioniță, reprezentantul One Properties.

Recomandări Mogulii imobiliari ne anunță că suntem chiriași în statul lor. Legătura dintre retrocedări și cazul Odorheiu Secuiesc

În urma consultării cu un grup civic din cartierul Floreasca, Miliția Spirituală ar fi venit cu o serie de cerințe, printre care „reducerea înălțimii celor 4 imobile, astfel încât să fie respectată legea”, de care dezvoltatorul nu a ținut cont, mai scrie Mihail Bumbeș.

Mihail Bumbeș. Foto: Facebook

„Operațiune de intimidare” prin „articole săgeată”

Bumbeș mai descrie o „operațiune de intimidare” împotriva asociațiilor care s-au împotrivit inițial proiectelor One United Properties, prin „publicarea de articole săgeată” pe diferite platforme media precum Gândul sau „Lumea Justiției”.

În articolele respective, povestește Bumbeș, asociațiile au fost amenințate că, dacă nu renunță la contestarea documentelor, vor fi inițiate „acțiuni în instanță împotriva liderilor și desființarea organizațiilor conduse de aceștia”, dar și solicitarea de „daune uriașe”.

Ulterior, acele articole au fost șterse, susține activistul.

Recomandări Culisele „legii evazioniștilor”. Ciolacu și Ciucă au premeditat totul, dar au refuzat să își asume personal amendamentele controversate

Dizolvarea asociațiilor care au contestat proiecte imobiliare

Pe 20 decembrie 2023, One Mircea Eliade Properties a câștigat în primă instanță dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul, înființată în urmă cu 15 ani de Nicușor Dan. Cu un an în urmă, dezvoltatorul imobiliar a obținut dizolvarea altor două asociații: S.O.S Orașul și Miliția Spirituală, afiliate Asociației Salvați Bucureștiul.

Miliția Spirituală a fost dizolvată definitiv la data de 12 decembrie 2022.

În toate cele trei cazuri, avocații dezvoltatorului imobiliar au indicat insolvabilitatea asociațiilor, acuzându-le că blochează proiectele imobiliare, prin promovarea de acțiuni în instanță pe care nu și le pot susține financiar, în cazul în care le pierd.

CEO One: „Toate cele nouă litigii au fost soluționate în favoarea One Mircea Eliade Properties”

ONG-urile și persoanele care le controlează trebuie să aibă reprezentarea faptelor și consecințelor faptelor lor, a spus Andrei Diaconescu, cofondator & co-CEO One United Properties, într-un drept la replică publicat de HotNews.

Andrei Diaconescu, cofondator & co-CEO One United Properties

„Persoanele fizice care se ascund în spatele acestor ONG-uri și care le coordonează activitatea au încercat să blocheze activitatea șantierului prin nenumărate sesizări la autoritățile de control, prin manipularea asociațiilor de locatari din jurul proiectului, prin șicanarea și amenințarea muncitorilor de pe șantiere și chiar prin formularea de plângeri penale (și acelea respinse ca neîntemeiate)”, susține Andrei Diaconescu.

„Aceste cheltuieli de judecată acordate de instanțele judecătorești, infime față de valoarea proiectului, nu acoperă nici 1% din prejudiciul total suportat de companie, concretizat prin îngreunarea vânzărilor, îndepărtarea investitorilor, întârzierea finanțărilor și afectarea imaginii grupului.

Toate cele 9 (nouă) litigii au fost soluționate în favoarea One Mircea Eliade Properties, întrucât s-a demonstrat că dezvoltarea One Floreasca City are la bază toate documentațiile și autorizațiile necesare, emise de autoritățile abilitate, respectând întocmai litera legii și procedurile specifice domeniului în care activăm”, adaugă CEO-ul dezvoltatorului imobiliar, în răspunsul trimis către Hotnews.

Cronologia evenimentelor, prezentată de Mihail Bumbeș

În februarie 2016, locuitori ai cartierului Floreasca, parte dintr-un grup informal comunitar, fără personalitate juridică, numit Floreasca Civică, află că urmează să fie dezvoltat un proiect imobiliar mamut pe fosta platformă Automatica. Aceasta este situată la intersecția Bulevardului Mircea Eliade cu Calea Floreasca. Dezvoltatorul urmează să fie One United Properties.

„Timp de un an și jumătate, acești cetățeni vigilenți se străduiesc să fie băgați în seamă de autoritățile competente (Primăria Capitalei, Agenția de Mediu) care urmează să emită avizele necesare începerii construcției”, scrie Bumbeș.

Pentru că nu primesc acces la documentele care stau la baza PUZ-ului, membrii Floreasca Civică fac un apel public pentru susținerea comunității într-un demers juridic, cu scopul de a solicita instanței suspendarea și anularea autorizației de mediu, respectiv suspendarea și anularea autorizației de construcție. Se alătură demersului Asociația de Proprietari – Calciu, Asociația de Proprietari – Dobrin, Asociația Cartier Aviației, precum și Miliția Spirituală.

„Cele 4 organizații cheamă în judecată Primăria Capitalei și Agenția de Mediu”, scrie Bumbeș. „Asociațiile menționate anterior nu au dat în judecată One United Properties și nici pe Auchan. Cele două companii sunt cele care au intervenit în procese. Noi am vizat strict autoritățile care au emis documentele”, precizează activistul.

La câteva săptămâni de la începerea proceselor, „One declanșează o operațiune, de intimidare a celor 4 organizații prin articole săgeată”, susține Bumbeș.

În iunie 2018, trei dintre asociații decid să se retragă din procese, „ca urmare a campaniei de intimidare”. „Articolele de «presă» dispar brusc de pe platformele online ca și când n-ar fi existat, ceea ce ne indică, o dată în plus, că totul va fi fost făcut la comandă.”

În toamna lui 2018, Asociația Salvați Bucureștiul și Asociația SOS Orașul se alătură inițiativei, la rugămintea Miliției Spirituale. Devin parte din procesul de suspendare a autorizației de construcție.

„În paralel, Salvați Bucureștiul acționează Primăria Capitalei în judecată pentru suspendarea certificatului de urbanism”, scrie Bumbeș.

Un an mai târziu, în toamna lui 2019, Salvați Bucureștiul câștigă pe fond suspendarea certificatului de urbanism. „Deși instanța a decis încetarea imediată a lucrărilor, One și-a văzut în continuare de proiect”.

„Primăvara lui 2022 aduce vestea pierderii recursului la anularea autorizației de construcție, după tot felul de strămutări făcute de One, în iulie începe executarea silită în solidar cu celelalte organizații, pentru aproape 60.000 de euro. Găsesc la Salvați Bucureștiul 3.500 de lei, iar One acționează în august pentru dizolvarea celor trei organizații. În septembrie, instanța se pronunță pe dizolvarea noastră, iar pe 12 decembrie 2022, Tribunalul București respinge apelul și menține dizolvarea Miliției Spirituale”, mai scrie Mihail Bumbeș.

Urmărește-ne pe Google News