Locul din România unde șoferii găsesc cea mai ieftină benzină și motorină, luni, 19 octombrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Prețurile benzinei și motorinei au rămas neschimbate luni, 19 octombrie 2026, după ieftinirile înregistrate în weekend. În București, benzina standard costă între 10,06 și 10,12 lei pe litru, iar motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 10,86 și 10,92 de lei pe litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online. Cele mai mici tarife din țară au rămas, de asemenea, la nivelul de duminică, 18 octombrie.

Cât costă benzina în București, luni, 19 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă luni, 19 octombrie 2026, 10,06 lei pe litru, același preț ca duminică, la stațiile Petrom din Capitală. Și Socar vinde benzina cu 10,06 lei/litru la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la benzinăriile companiei de pe Bulevardul Theodor Pallady, nr. 50 și Bulevardul Basarabia, nr. 103 litrul costă 10,09 lei. Prețurile sunt neschimbate față de duminică, atunci când Socar aplicase o reducere de 5 bani pe litru.

Rompetrol comercializează benzina standard cu 10,12 lei/litru, același tarif ca în ziua precedentă, după ieftinirea de 5 bani aplicată în weekend. Și stațiile OMV păstrează prețul de 10,12 lei/litru, fără o nouă modificare față de duminică. La MOL, benzina standard costă tot 10,12 lei/litru, preț menținut și în ziua precedentă. Lukoil afișează, de asemenea, 10,12 lei/litru, după reducerea de 3 bani înregistrată duminică.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară. Sursă foto: Peco ONLINE

Astfel, între cel mai mic și cel mai mare preț al benzinei standard afișat de stațiile monitorizate din București există o diferență de 6 bani pe litru. În celelalte patru mari orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Timișoara, unde un litru costă 10,04 lei, la stația Socar de pe Calea Aradului, nr. 107/A. La Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard pornește de la 10,06 lei/litru, același nivel înregistrat duminică. În Cluj-Napoca, acest tarif este afișat la Petrom, inclusiv la stațiile de pe strada Oașului și Calea Traian Vuia. La Iași, benzina de 10,06 lei/litru se găsește la Socar, pe strada Nicoriță și pe Splai Bahlui, dar și la mai multe stații Petrom. În Constanța, litrul costă minimum 10,06 lei la Petrom și Socar, inclusiv la stațiile de pe Bulevardul I.C. Brătianu.

Cât costă motorina în București, luni, 19 octombrie 2026

Prețurile motorinei standard au rămas, la rândul lor, neschimbate față de duminică, 18 octombrie. În București, cea mai ieftină motorină costă 10,86 de lei pe litru, același tarif afișat începând din 8 octombrie, și se găsește la stațiile Petrom. Și Socar comercializează motorina cu 10,86 de lei/litru la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. La benzinăriile de pe Bulevardul Theodor Pallady și Bulevardul Basarabia, prețul este de 10,89 de lei/litru.

Rompetrol vinde motorina standard cu 10,92 de lei/litru, tarif neschimbat față de duminică. Același preț, de 10,92 de lei/litru, este afișat și la stațiile OMV din Capitală. MOL păstrează prețul de 10,92 de lei/litru, în timp ce Lukoil comercializează motorina tot cu 10,92 de lei/litru. Prin urmare, motorina standard se vinde în București cu prețuri între 10,86 și 10,92 de lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă la cele șase rețele monitorizate.

În principalele orașe din țară, cea mai ieftină motorină se găsește în Timișoara, la stația Socar de pe Calea Aradului, nr. 107/A, unde litrul costă 10,83 de lei. Este același preț înregistrat din 8 octombrie. La Cluj-Napoca, motorina standard pornește de la 10,84 de lei/litru, la stațiile DHR de pe strada Frunzișului, nr. 83 și strada Plopilor, nr. 64. În Iași, cel mai mic preț este de 10,86 de lei/litru, afișat la Socar și Petrom, inclusiv la stațiile de pe strada Nicoriță, Splai Bahlui, Calea Chișinăului și șoseaua Păcurari. La Constanța, motorina costă minimum 10,86 de lei/litru, la Petrom și Socar, toate la fel ca duminică.

Prețurile au rămas stabile la pompă și după ce motorina s-a ieftinit pe piețele europene angro, în urma deciziei Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol. Scăderea cotațiilor angro nu se reflectă însă automat și imediat în prețurile de la benzinării. Între timp, reducerea cu 25% a accizei la motorina standard, care urma inițial să fie aplicată până pe 15 octombrie, a fost prelungită de Ministerul Finanțelor până la 31 octombrie 2026.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 19 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este luni, 19 octombrie, de 9,89 de lei pe litru, neschimbat față de duminică, la stația PRV Petrolium din Iernut, pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60, județul Mureș. Tot în Iernut, la aceeași stație, se găsește și cea mai ieftină motorină standard din țară, la 10,69 de lei pe litru, același preț ca în ziua precedentă. În cele mai mari cinci orașe din România, benzina standard costă minimum 10,06 lei/litru în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, respectiv 10,04 lei/litru în Timișoara.

La motorină, cele mai mici prețuri sunt de 10,83 de lei/litru în Timișoara, 10,84 de lei/litru în Cluj-Napoca și 10,86 de lei/litru în București, Iași și Constanța. În cazul GPL, cele mai mici tarife sunt de 4,64 de lei/litru în București, 4,69 de lei/litru în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 de lei/litru în Timișoara și Iași.