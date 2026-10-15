Prețul petrolului scade brusc, deși două nave s-au scufundat în Strâmtoarea Ormuz: decizia analizată la Washington pentru „flota din umbră”

Prețurile petrolului au înregistrat scăderi de peste un dolar pe baril în debutul tranzacțiilor de joi, marcând o inversare bruscă de tendință pe marile burse de mărfuri. Deși tensiunile militare din Orientul Mijlociu au escaladat alarmant în ultimele ore, investitorii pariază pe o posibilă deblocare logistică orchestrată de Washington, dar și pe creșterea producției din Rusia și zona Golfului, factori care temperează temerile legate de o criză de aprovizionare la nivel mondial, relatează Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent, referința europeană, au scăzut cu 1,39 de dolari, respectiv 1,31%, ajungând la o cotație de 104,67 de dolari pe baril.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 1,02 dolari, echivalentul unei deprecieri de 1,07%, până la valoarea de 94,07 dolari pe baril.

Această scădere a anulat câștigurile din ședința precedentă, când barilul WTI atinsese cel mai ridicat prag din ultimele trei săptămâni după atacul rebelilor Houthi asupra sediului companiei Saudi Aramco din Dhahran.

Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: două cargouri s-au scufundat

Evoluția descendentă a cotațiilor vine pe fondul unei situații extrem de tensionate pe principalele rute de transport naval.

În ultimele 24 de ore, un portcontainer și o navă pentru transportul mărfurilor vrac s-au scufundat în proximitatea Strâmtorii Ormuz, după ce au fost lovite de proiectile în incidente separate, conform datelor confirmate de oficialii din domeniul maritim.

Atacurile asupra navelor comerciale s-au intensificat semnificativ în ultimele zece zile.

Teheranul a recunoscut că folosește noi tactici maritime și își intensifică loviturile ca reacție la blocada instituită de Statele Unite asupra porturilor iraniene și la sancțiunile mult mai dure intrate în vigoare luna trecută, având obiectivul declarat de a menține cotațiile globale ale carburanților la un nivel ridicat.

Casa Albă analizează o portiță pentru „flota din umbră”

Principalul motiv pentru care piețele financiare au ignorat atacurile din Ormuz este o schimbare de strategie luată în calcul de administrația condusă de Donald Trump.

Războiul și incidentele maritime repetate au împins tarifele de transport la niveluri istorice, iar Washingtonul caută soluții urgente pentru a reduce presiunea inflaționistă.

Potrivit unui oficial american, administrația examinează relaxarea regimului de sancțiuni pentru o parte dintre navele care compun așa-numita „flotă din umbră”.

Aceste petroliere au transportat în trecut țiței provenit din Rusia, Iran sau Venezuela, ocolind restricțiile internaționale.

Noua formulă aflată pe masa negocierilor ar permite ca navele sancționate anterior să fie reintroduse în circuitul oficial exclusiv pentru transportul de „petrol legal”, măsură care ar crește imediat numărul de vase disponibile pe piață și ar reduce substanțial costurile de transport pe cale maritimă.

Livrările din Rusia și Golful Persic mențin oferta stabilă

Calmul relativ al investitorilor este susținut și de evoluția volumelor de producție raportate de marii exportatori.

Conform datelor prezentate de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), producția de țiței a Federației Ruse s-a majorat în luna septembrie cu 65.000 de barili pe zi, atingând o medie de 8,43 de milioane de barili zilnic, chiar dacă volumul total rămâne cu 870.000 de barili sub nivelul consemnat în perioada similară a anului trecut.

Totodată, raportul AIE evidențiază o redresare a exporturilor din Orientul Mijlociu. Statele producătoare din zona Golfului au livrat în septembrie un volum suplimentar de 4,4 milioane de barili pe zi, reușind să readucă exporturile la aproximativ 75% din nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea conflictului din regiune.

Paradoxul stocurilor din Statele Unite

Pe piața americană persistă însă semnale contradictorii. Datele preliminare furnizate de American Petroleum Institute (API) au indicat că stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 11,1 milioane de barili în săptămâna încheiată pe 9 octombrie.

Deși cifra reprezintă o scădere considerabil mai amplă decât estimările analiștilor consultați de Reuters, cotațiile nu au reacționat printr-un raliu de creștere.

Analiștii de la casa de brokeraj Haitong Futures au remarcat că lipsa unei reacții pozitive la vești care în mod normal ar fi scumpit barilul denotă o prudență extremă din partea marilor fonduri de investiții, reticente să mai cumpere masiv la maximele atinse recent.