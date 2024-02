Ce este programul Noua Casă

Programul „Noua Casă” este un program guvernamental care are își propune să faciliteze obținerea de către persoanele fizice a unei finanțări în moneda națională în vederea achiziționării unei singure locuințe. Lansat la data de 20 mai 2009 sub numele de „Prima Casă”, programul a fost relansat în 2020 sub actuala denumire, Noua Casă, fiind aprobat sub o formă îmbunătăţită pentru a permite achiziţionarea unor locuinţe mai spaţioase, respectiv mai scumpe. Totuși, a păstrat spiritul programului de succes inițial, fiind cel mai accesat produs în domeniul imobiliar.

Programul are drept scop sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere pentru prima dată o locuință și care nu au beneficiat în trecut de credit ipotecar. Prin acest program guvernul garantează până la 60% din valoarea împrumutului pentru cumpărarea respectivei locuințe.

Plafonul pentru garantarea creditelor imobiliare în cadrul programului Noua Casă a fost stabilit la 1,5 miliarde de lei. Valoarea maximă a creditului poate fi de 119.000 de euro, iar pentru beneficiari nu există limită de vârstă, potrivit site-ului FNGCIMM.

Câți bani au fost alocați prin programul Noua Casă

Din momentul lansării programului „Prima Casă”, în urmă cu 15 ani, și până la sfârșitul lunii decembrie 2023, au fost acordate 333.219 garanţii şi promisiuni de garantare în valoare totală de 31,57 miliarde de lei, care au susţinut credite în valoare totală de 63,8 miliarde de lei. Numai în decursul anului trecut au fost acordate 1.940 garanţii a căror valoare totală a fost de 245.743.854 de lei, cu o valoare a creditelor de aproximativ 485.518.906 de lei.

Programul Noua Casă a fost accesat mai ales de tineri cu vârste între 26 și 35 ani, iar majoritatea finanțărilor au fost solicitate pentru achiziționarea de apartamente având o suprafață cuprinsă între 50 și 100 m2. Prețurile acestora au variat între 50.000 și 100.000 de euro.

Câți bani se pot lua prin Noua Casă 2024

Potrivit Ghidului publicat pe site-ul oficial al FNGCIMM, suma maximă a creditului pe care îl poți accesa este în valoare de 66.500 de euro pentru locuințele ale căror prețuri se situează sub pragul de 70.000 de euro. Aceasta este condiționată de un avans de 5%. În cazul locuințelor care sunt evaluate între 70.000 și 140.000 de euro se va putea solicita un credit de până la 119.000 de euro, impunându-se o contribuție inițială de 15%. Dobânda este variabilă și se calculează în funcție de Indicele de Referință pentru Creditele acordate Consumatorilor (IRCC), la care se adaugă o marjă fixă de cca 2%. Programul de finanțate Noua Casă include și procente variate de garantare în funcție de categoria locuințelor, după cum urmează:

garanție în numele și contul statului de până la 60% – pentru creditele destinate locuințelor noi cu prețuri de până la 140.000 de euro, cu un avans de 15%;

garanție în numele și contul statului de până la 50% – pentru creditele destinate locuințelor noi (recepționate în ultimii 5 ani) cu prețuri de până la 70.000 de euro, cu un avans de 5%;

garanție în numele și contul statului de până la 50% – pentru creditele destinate locuințelor vechi (finalizate cu mai mult de 5 ani de la data accesării creditului) cu prețuri de până la 70.000 de euro, cu un avans de 5%.

Cine poate aplica pentru Noua Casă

Dacă dorești să aplici pentru un credit în cadrul programului Noua Casă, trebuie să știi că, potrivit ghidului FNGCIMM, va trebui să îndeplineşti cumulativ următoarele condiţii:

Programul Noua Casă are drept scop sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o locuință

a) la data solicitării creditului garantat declari pe propria răspundere fie că nu deţii în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nici o locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţii în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2, se precizează pe site-ul FNGCIMM;

b) achiziţionezi o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile programului;

c) ai calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul, se arată pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Totodată, pot fi eligibile și persoanele care îndeplinesc criteriile specifice stabilite în politicile interne de creditare ale instituțiilor financiare, care dețin avansul minim necesar și care acceptă să constituie un depozit colateral pentru asigurarea dobânzii, în sumă echivalentă cu valoarea a trei rate de dobândă. Precizăm că o persoană care a beneficiat de programul Prima Casă/Noua Casă în trecut nu mai poate să acceseze un nou credit pentru locuință garantat de stat, chiar dacă denumirea și condițiile programului s-au modificat.

Cine mai poate aplica pentru Noua Casă

Din acest an se vor putea înscrie în progeam şi finanţatori care nu au participat în anul precedent la acest program. Aceștia au la dispoziție 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii de Guvern să transmită către FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii) cererile de înscriere în etapa 2024 a programului, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare.

În cazul în care unul dintre soți este sau a fost beneficiar al programului, cu consultanță din partea băncii, există posibilitatea să acceseze creditul Noua Casă doar soțul care îndeplinește condiția referitoare la accesarea unei singure locuințe în cadrul programului şi care va avea calitatea de împrumutat. Celălalt va avea doar calitatea de garant/coplătitor.

Documente necesare pentru programul Noua Casă

Asigură-te că dispui de avansul minim obligatoriu şi depozitul colateral solicitat. De asemenea, trebuie să ai în vedere şi alte cheltuieli generate de cumpărarea locuinței, cum ar fi taxele notariale. Apoi, în mod evident, va trebui să alegi banca cu care vei lucra şi, nu în ultimul rând, să pregăteşti actele solicitate de bancă pentru dosarul de credit.

După ce banca a aprobat finanțarea aceasta va transmite către FNGCIMM solicitarea de garantare/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, care este pusă la dispoziție de către FNGCIMM. În același timp, vor trebui atașate în aplicație și o serie de documente, și anume:

Solicitare de garantare/Solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare și Promisiunea de garantare, dacă este cazul;

Documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, în cazul în care este căsătorit, în copie certificată;

Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;

Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă;

Extrasul de carte funciară privind locuința care urmează să fie achiziționată din finanțare, care este eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare;

Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficiență energetică;

În cazul acordării unei promisiuni de garantare se va atașa și promisiunea unilaterală de creditare, care este emisă de către bancă;

În cazul achiziționării unui imobil care a mai făcut obiectul unei finanțări garantate din cadrul programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul programului și pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

FNGCIMM va analiza dosarul şi, dacă este corect şi complet, va transmite băncii aprobarea prin intermediul aceleiaşi aplicații web. Apoi, persoana beneficiară va semna contractul de credit şi contractul de vânzare-cumpărare. Prin această aplicație web poți să urmărești unde se află dosarul tău – la Bancă sau la Fond – şi în ce stadiu este.

Creditului pe care îl poți accesa prin programul Noua Casă este de până la 119.000 de euro

În cazul în care documentația trimisă de bancă la FNGCIMM în vederea garantării va avea nevoie de completări sau de anumite corecții, dosarul va fi returnat la bancă în starea „Invalidat”. Această stare nu reprezintă o respingere a dosarului, ci o solicitare de completare sau de remediere a unor erori. Deci, dacă te afli într-o asemenea situație poți afla motivele exacte luând legătura cu consilierul bancar.

Unde poți să aplici pentru Noua Casă

Pentru a depune cererea în vederea obținerii unei finanțări prin programul Noua Casă ai două posibilități. Poți depune cererea fizic prin poștă, pe adresa Ministerului Finanțelor, Registratura Generală, strada Apolodor nr. 17, București, Sector 5 sau poți opta să completezi formularul online dedicat, care poate fi accesat aici. În cazul în care ai nelămuriri sau întrebări suplimentare referitoare la acest formular, la documentele necesare sau alte neclarități poți consulta secțiunea de întrebări frecvente legate de programul Noua Casă 2024 pe pagina Ministerului Finanțelor.

Ce bănci participă la Noua Casă 2024

În acest an, la programul Noua Casă participă 13 bănci. Iară care sunt acestea (link-urile sunt către secțiunile de credite imobiliare/Noua Casă):

