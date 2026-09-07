„Hotărârea mea este să continui reformele, fără nicio întrerupere, dar știu că (…) trebuie să le explicăm mai bine”, a spus cancelarul Merz după o reuniune a conducerii partidului său conservator CDU.

Afectat de disputele din cadrul coaliției guvernamentale cu social-democrații pe tema reformelor prevăzute, liderul conservatorilor germani și-a recunoscut responsabilitatea pentru înfrângere, dar s-a declarat „determinat” să guverneze în continuare.

Friedrich Merz acceptă victoria AfD, dar avertizează că va apăra respectarea Constituției

„Viitorul țării noastre este în joc”, a subliniat Merz, reamintind că a fost „ales pentru patru ani” în 2025, excluzând astfel scenariul demisiei. „A renunța nu este o opțiune”, a adăugat el.

În ceea ce privește victoria obținută duminică de Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile din Saxonia-Anhalt (estul Germaniei), Friedrich Merz a afirmat că aceasta trebuie acceptată „într-o democrație”. Totuși, el a promis că va apăra „legea fundamentală” a Germaniei, în timp ce membrii AfD sunt acuzați în mod frecvent de tendințe autoritare, rasism și legături cu mișcarea neonazistă.

„Știm că Germania, din cauza istoriei sale, are o responsabilitate deosebită. Vom păstra întotdeauna ordinea noastră politică și legăturile noastre puternice cu Europa”, a dat asigurări cancelarul conservator german.

Alte două alegeri regionale urmează în Germania

Friedrich Merz a recunoscut că ascensiunea electorală a AfD a schimbat radical regulile jocului „în întreaga Germanie”.

Cancelarul a menționat, de asemenea, că alte două alegeri regionale sunt programate pentru 20 septembrie: în Mecklenburg-Pomerania de Vest (nordul Germaniei), unde AfD conduce în sondaje, și la Berlin, unde CDU, extrema stângă și extrema dreaptă sunt la egalitate.

În ceea ce privește Saxonia-Anhalt, liderul său conservator învins duminică, Sven Schulze, a recunoscut că AFD are un „mandat de guvernare”, chiar dacă îi lipsesc trei deputați pentru a atinge majoritatea absolută.

Rezultate finale în Saxonia-Anhalt

Alternativa pentru Germania (AfD), 43,8% – 39 de mandate;

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), 17,2% – 15 mandate;

Partidul Social-Democrat (SPD), 9,3% – 8 mandate;

Alianța 90/ Verzii, 8,9% – 8 mandate;

Stânga (Die Linke), 8,6% – 8 mandate;

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), 5,3% – 5 mandate;

Prezența la vot a fost una ridicată, de 77,8%.

AfD vrea să guverneze

AfD intenționează să guverneze în Saxonia-Anhalt, fiind dispusă să formeze inclusiv un guvern minoritar condus de Ulrich Siegmund, un tânăr politician considerat de Spiegel drept „cel mai periculos om din Germania”.

Un guvern minoritar asigurat de AfD în Saxonia-Anhalt ar fi „absolut rezonabil” și „promițător” din perspectivă atât parlamentară, cât și democratică, a apreciat Tino Chrupalla, colider al formațiunii la nivel federal.

„Asta este și dorința populației: ca partidele politice să lase deoparte diferențele dintre ele și să colaboreze pe teme consistente”, a insistat el.

Deși victoria AfD este incontestabilă, accesul partidului la guvernare rămâne incert. Toate partidele tradiționale (CDU, SPD, Grüne și Linke) au exclus categoric orice alianță sau colaborare, menținând „cordonul sanitar” împotriva formațiunii declarate „extremistă” de serviciile de securitate. Populiștii din BSW au anunțat însă că nu vor împiedica AfD să formeze un guvern minoritar.

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