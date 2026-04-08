Prima reacție a lui Benjamin Netanyahu după armistițiul din Iran

Într-un comunicat transmis exclusiv în limba engleză, biroul lui Benjamin Netanyahu a precizat că Israelul salută decizia președintelui SUA.

„Israelul susține decizia președintelui Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni, sub rezerva deschiderii imediate a strâmtorilor de către Iran și opririi tuturor atacurilor asupra SUA, Israelului și țărilor din regiune”, a transmis biroul premierului israelian, potrivit CNN.

Netanyahu a adăugat că Israelul sprijină eforturile Statelor Unite de a elimina amenințările nucleare, balistice și teroriste reprezentate de Iran pentru întreaga regiune și lume.

Israelul a semnalat faptul că armistițiul nu include Libanul

Totuși, comunicatul clarifică faptul că „armistițiul de două săptămâni nu include Libanul”, contrar afirmațiilor făcute de premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Acesta susținuse anterior că înțelegerea acoperă și Libanul, declarând: „Am plăcerea să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban și în alte zone, cu efect imediat”.

Donald Trump este convins că un rol esențial în medierea conflictului a jucat China

Într-o conversație telefonică, Donald Trump a fost întrebat de AFP dacă China a jucat un rol în convingerea Iranului să accepte armistițiul. Președintele american a răspuns scurt: „Da, am auzit asta”.

Ulterior, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a declarat pentru sursa citată mai sus că Beijingul s-a implicat activ în eforturile de mediere.

„China salută toate eforturile care conduc la pace”, a afirmat Liu Pengyu pentru sursa citată mai sus, adăugând că „sperăm că părțile implicate vor profita de această oportunitate de pace, vor depăși diferențele prin dialog și vor pune capăt conflictului cât mai curând posibil”.

Beijingul a avut anterior un rol important în apropierea dintre Iran și Arabia Saudită, în 2023, consolidându-și poziția de mediator în politica internațională sub conducerea președintelui Xi Jinping.

Iranul a confirmat acceptarea unui armistițiu de două săptămâni cu SUA

Consiliul Suprem al Iranului a confirmat acceptarea unui armistițiu temporar de două săptămâni, cu negocieri programate să continue vineri, 10 aprilie 2026, la Islamabad. Printre punctele principale ale discuțiilor se numără menținerea controlului Iranului asupra strâmtorii Ormuz și retragerea completă a forțelor militare americane din regiune.

Deși Trump a declarat că problema stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului va fi „rezolvată perfect” în cadrul acordului, el a subliniat că nu ar fi acceptat înțelegerea fără garanții clare. Președintele a reiterat că este posibil să monitorizeze aceste stocuri prin satelit, declarând anterior că „nu-i pasă” de existența lor atâta timp cât acestea sunt controlate corespunzător.

Iranul și Omanul vor să introducă taxe pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul și Omanul intenționează să introducă taxe pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz în timpul armistițiului de două săptămâni, anunțat de Donald Trump.

Veniturile obținute vor fi utilizate pentru reconstrucție, conform aceleiași surse. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, a fost aproape blocată de la începutul conflictului din 28 februarie.

Datele arată că doar 5% din traficul maritim dinaintea războiului mai trece prin zonă. Cu toate acestea, unele țări, precum Pakistan și India, au negociat cu Iranul pentru a permite tranzitul unor nave sub pavilion propriu.

Iranul percepe până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care traversează strâmtoarea, deși nu este clar dacă vreo companie a plătit această taxă, potrivit sursei citate mai sus.

În contextul armistițiului, piețele globale au reacționat. Prețul petrolului a scăzut puternic cu 15,9%, ajungând la 92,30 dolari pe baril, iar țițeiul american a înregistrat o scădere similară, până la 93,80 dolari pe baril. Cu toate acestea, prețurile rămân mai mari față de nivelurile de dinaintea conflictului, când țițeiul se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril.

