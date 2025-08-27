Sătenii care au vorbit pentru Observatornews despre cheltuiala considerată de ei inutilă s-au trezit, peste noapte, fără mobilierul stradal amplasat în fața porților.

„Toți cei care au dat interviu s-au trezit că li s-au luat băncile”, povestește o localnică. În total, opt bănci au dispărut la doar câteva zile după ce oamenii și-au exprimat opinia despre investiția contestată.

„A venit la cei care au spus ceva. Nu l-am acuzat, doar am zis că nu erau necesare acum. Ne-a luat și banca noastră, și pe cea a vecinei”, adaugă femeia.

„A fost banca aici și acum nu mai e. Dimineața m-am trezit fără ea”, spune un alt sătean.

Solicitat pentru un punct de vedere, primarul a refuzat să comenteze. Cele 100 de bănci au costat 120.000 de lei, adică 1.200 de lei bucata, bani din bugetul local.

În ciuda acestei cheltuieli, comuna cu 1.900 de locuitori nu dispune nici de canalizare, nici de rețea de gaze.

Proiectul pentru canalizare, deși finalizat de trei ani, a fost între timp blocat.