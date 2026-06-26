Szijjártó a oferit sprijinul Ungariei în mod neașteptat, însă a fost întâmpinat cu râsete de Lavrov. Totodată, Lavrov a negat zvonurile despre o presupusă fugă a liderilor ruși din Moscova în timpul crizei.

Conform investigației Vs Quare, Szijjártó ar fi fost implicat în blocarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei și ar fi transmis informații confidențiale despre negocierile europene, inclusiv despre „flota fantomă» a Moscovei”.

În timpul crizei provocate de rebeliunea liderului grupării Wagner, Evgheni Prigojin, din iunie 2023, fostul ministru de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, l-a contactat telefonic omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a-și exprima îngrijorarea.

Szijjártó a întrebat: „Voiam să mă asigur că totul este în regulă cu dumneavoastră. Sunteți bine?”. Lavrov a răspuns calm, afirmând că situația este sub controlul armatei.

„Armata controlează situația și știe exact ce trebuie să facă”, a declarat oficialul rus. Lavrov a subliniat că atât el, cât și Vladimir Putin, nu au părăsit Moscova, infirmând zvonurile că s-ar fi refugiat la Sankt Petersburg.

Discuția a avut loc în contextul apariției unor speculații privind fuga liderilor Kremlinului. Într-un gest surprinzător, Szijjártó a oferit sprijinul Ungariei, dacă va fi necesar, însă propunerea sa a fost întâmpinată cu râsete de Lavrov.

„Dacă veți avea nevoie de ceva personal, doar anunțați-mă”, a spus politicianul maghiar. Lavrov a replicat: „Nu am nevoie de nimic. Totul este în regulă. Mulțumesc pentru telefon”.

Investigațiile au scos la lumină și alte detalii controversate legate de relația lui Szijjártó cu Lavrov. În martie 2023, fostul ministru maghiar ar fi coordonat blocarea sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei și ar fi oferit informații despre „flota fantomă” a Moscovei.

Mai mult, Szijjártó ar fi oferit detalii confidențiale despre negocierile diplomatice ale UE, inclusiv într-o conversație din 30 august 2024 în care a dezvăluit informații din cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al UE.

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